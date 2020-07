Cristina Plevani: “con Taricone rapporti pessimi dopo il GF”/ “Le cose tra noi…”

Cristina Plevani torna a parlare di Pietro Taricone in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più. Sono passati anni da quando Cristina partecipò al Grande Fratello incontrando Pietro Taricone con cui ebbe una relazione intensa, finita già mentre erano ancora concorrenti del reality. Taricone è scomparso dieci anni fa a causa di un incidente con il paracadute e nel numero del settimanale Di Più, in edicola dall’11 luglio, Cristina racconta i dettagli del rapporto che ebbe con Taricone dopo la fine del Grande Fratello. “Pietro era il maschio dominante. Trasmetteva serenità e sicurezza mentre io, purtroppo, ero fragile come un cristallo. Le cose, tra noi, non funzionarono. Pensavo che saremmo potuti rimanere almeno amici dopo la fine del programma. Invece no. Dopo l’uscita da parte sua raccolsi soltanto indifferenza”, ha confessato la Plevani.

CRISTINA PLEVANI: IL RAPPORTO CON PIETRO TARICONE DOPO IL GRANDE FRATELLO

Tra Cristina Plevani e Pietro Taricone, dopo l’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello, non ci fu più alcun tipo di rapporto come racconta oggi la vincitrice della prima, storica edizione del padre di tutti i reality. “Dieci anni fa la sua famiglia mi chiese di non nominarlo. E così faccio. Non parlarne, però, non mi pesa perché i miei rapporti con lui erano pessimi. Non potrò mai dire cosa penso di lui”, ha svelato la Plevani. Cristina ha anche ricordato il giorno della morte di Taricone. In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Pietro, alcuni dei suoi ex coinquilini hanno parlato di lui come Lorenzo Battistello. Secondo Cristina Plevani, però, l’unica a poter parlare di lui sarebbe solo Marina La Rosa: “Sorrido quando leggo le parole dei miei ex coinquilini che lo ricordano. Può parlare di Pietro Marina La Rosa perché è l’unica che, dieci anni fa, è potuta andare al funerale. Vivendo a Roma, credo che lei fosse la sola ad avere un rapporto stretto, di amicizia, con Taricone”, ha concluso la Plevani.



