Cristina Plevani concorrente del Grande Fratello 2024?/ “Sorpresa per la prossima edizione”: lo scoop

Cristina Plevani sarà una concorrente del Grande Fratello 2024?

Mancano pochi mesi all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, che ritroverà alla conduzione il confermatissimo Alfonso Signorini, ma le indiscrezioni sui concorrenti che popoleranno la Casa di Cinecittà sono già tantissime. Nelle ultime settimane sono usciti i primi nomi dei presunti Vip che parteciperanno a questa nuova edizione e, nelle ultime ore, parrebbe sempre più vicina alla conferma un’ex vincitrice del reality.

Cristina Plevani stronca la vittoria di Perla Vatiero/ "Spessore zero, Beatrice la vera vincitrice"

Stiamo parlando di Cristina Plevani, che ha vinto la primissima edizione del Grande Fratello e che, a quanto pare, sarebbe pronta a ripetere l’esperienza che l’ha resa nota al pubblico italiano. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Dagospia, che scrive: “Potrebbe esserci una sorpresa già pronta per il prossimo Grande Fratello: voci di corridoio dicono vorrebbero nel cast Cristina Plevani, la indimenticabile vincitrice della prima edizione del reality”.

I papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello

Cristina Plevani ha conquistato il pubblico italiano, nella sua prima apparizione televisiva, per la sua schiettezza e la spontaneità. Negli anni ha dimostrato che questa qualità fa ancora parte del suo carattere, commentando spesso questioni televisive con commenti taglienti e diretti. Proprio questa qualità potrebbe aver colpito Alfonso Signorini che, a quanto pare, la vorrebbe fortemente nella prossima edizione del reality. Il suo non è però l’unico nome fatto in questi giorni per i possibili concorrenti del Grande Fratello 2024: tra i papabili nel cast ci sarebbero Cristiano Iovino, Nicola Tedde, Paola Barale e Vera Gemma. Non resta che attendere le prime conferme dai canali ufficiali del reality di Canale 5.











