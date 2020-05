MARINA LA ROSA E CRISTINA PLEVANI/ “Salvo Veneziano è un caz*zone, un cretino”

Pubblicità

Cristina Plevani e Marina La Rosa insieme dopo 20 anni dal primo Grande Fratello. Le due ex concorrente del reality show si sono ritrovate in diretta su Instagram tra ricordi e rivelazioni. La vincitrice del primo Grande Fratello dopo aver intonato “Una terra promessa” con Marina rivela: “non ho avuto dubbi a partecipare a questa diretta, poi che sia un’asociale di mio e perché preferisco parlare singolarmente con ognuno di noi. Tutti insieme appassionatamente anche no”. Non solo, la Plevani racconta di essere una novellina in materia di social network: “mi sto sverginando al mondo di Instagram, ho l’ansia di prestazione”. Le due gieffine cominciano subito a chiacchierare chiamando in causa l’amico Salvo Veneziano. “Nel momento in cui ho pubblicato la parte della sua domanda sapevo che qualcuno ne avrebbe parlato” – esordisce la Plevani precisando – “a me la domanda di per sé non mi da fastidio perchè io l’ascia di guerra con Salvo non l’ho mai avuta, mi ha dato fastidio il modo e le sue risate”. Marina La Rosa interviene dicendo: “non voglio difenderlo, ma lui è talmente cazzone che si rende conto che è un cretino”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Cristina Plevani e Marina La Rosa: “sono passata 20 anni, i riccioli biondi non ci..””

Cristina Plevani e Marina La Rosa sono state due protagoniste indiscusse della prima, storica edizione del Grande Fratello insieme a Pietro Taricone. Cristina, dopo un breve flirt con Taricone che, nella casa, legò molto anche con Marina La Rosa, conquistò il cuore del pubblico vincendo poi il reality show. Da allora sono passati vent’anni e tante cose sono cambiate nella vita di entrambe. Marina si è sposata, è diventata mamma e continua a lavorare nel mondo dello spettacolo. Cristina continua ad essere sulla cresta dell’onda e negli scorsi giorni è stata anche al centro di uno scontro social con Salvo Veneziano. Per anni, la presunta rivalità tra Marina La Rosa e Cristina Plevani è stata al centro di rumors e pettegolezzi vari, ma cosa c’è di vero? A distanza di vent’anni, le due ex gieffine sono pronte a raccontare la loro verità durante una diretta condivisa su Instagram.

MARINA LA ROSA E CRISTINA PLEVANI, DIRETTA CONDIVISA SU INSTAGRAM

Marina La Rosa e Cristina Plevani tornano indietro nel tempo e, dopo 20 anni, si ritrovano su Instagram per una diretta condivisa nel corso della quale i followers potranno rivolgere alle due ex gieffine domande e curiosità. “Sono arrivata alla fine delle mie interviste e quindi, signori e signore, stasera è il suo momento. Lei, la vincitrice indiscussa del primo storico Grande Fratello (rullo di tamburi), Cristina Plevani! Son passati vent’anni, i riccioli biondi non ci sono più e son successe nel frattempo tantissime cose ma lei è una donna che non ha mai smesso di cercare la sua strada e la sua verità”, scrive Marina annunciando la diretta. L’appuntamento, imperdibile per tutti i fans del Grande Fratello, dunque, è alle 21.30.





