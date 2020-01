Cristina Plevani lascia studio Non è la d’Urso/ “Piangere per Taricone? Irrispettoso”

Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello, ieri è stata ospite di Live Non è la d’Urso per dire la sua sul caso di Salvo Veneziano e la sua espulsione dal reality in salsa vip, per via delle frasi sessiste pronunciate. “Ho espresso il mio pensiero ma non come volevo. Anche il tono l’ho alzato, e non volevo”, ha commentato oggi in un lungo stato Instagram, anticipando la sua visione decisamente più ampia rispetto alla vicenda. “L’ho difeso e lo difendo dell’etichetta di mostro o orco, come è stato definito in un articolo. Quando è stato scelto lui tra tanti Mi sono chiesta il perché, poi vedendo e ascoltando ho pensato “ecco perché”. Salvo parla così. Lo faceva 20 anni fa e lo fa tutt’ora”, ha proseguito. Per la Plevani sarebbe stato bello vedere una parte di coloro che hanno scritto la storia del reality varcare la stessa porta rossa, per vedere la differenza tra i concorrenti del passato e quelli di oggi. “Invece la differenza non c’è stata”, ha commentato. Cristina ha però puntato il dito anche contro il trattamento riservato ai ragazzi ex gieffini, “come se fossero concorrenti di serie B”.

CRISTINA PLEVANI, COMMOZIONE PER PIETRO TARICONE

Nel suo lungo stato Instagram, Cristina Plevani ha proseguito con il suo punto di vista su Salvo: “A me spiace che dopo 20 anni il suo ironizzare sia sempre e solo a sfondo sessuale come se noi fossimo dei pezzi di carne. Che palle. Che noia. Non è un orco, non è un violento, ha sbagliato, detto e diretto. La scusante che tutti (quasi tutti) nel privato parlino cosi non la accetto solo perché a casa propria o nel proprio privato ognuno fa quello che vuole, ma qui siamo in televisione e abbiamo una responsabilità. Ma questa responsabilità non fa audience e ascolti”, ha proseguito. Per assurdo, a suo dire, ad uscirne peggio sarebbero stati gli altri ex gieffini per le risate alle battute fuori luogo del compagno. Nel corso della serata di ieri di Live Non è la d’Urso è stata dedicata anche una parentesi al vero protagonista della prima edizione del reality, ovvero Pietro Taricone. Alla vista di quelle immagini Cristina non ha trattenuto le lacrime ed alla fine ha preferito abbandonare lo studio. Oggi, nel suo stato social, ha spiegato il suo stato d’animo in quel momento: “perché sono uscita ieri sera durante i video finali di commemorazione? Perché non me li aspettavo, perché commuovermi lo trovavo fuori luogo, fuori tempo e irrispettoso nei confronti di chi ha più diritto di me di piangerlo”, ha chiosato.





