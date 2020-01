Cristina Plevani piange per Pietro Taricone/ Video, lascia studio di Non è la D’Urso

CRISTINA PLEVANI PIANGE PER PIETRO TARICONE A LIVE NON È LA D’URSO

Barbara D’Urso ricorda Pietro Taricone durante la puntata di oggi di “Live Non è la D’Urso” e Cristina Plevani abbandona lo studio dall’emozione. È stato particolarmente toccante l’omaggio della conduttrice, infatti durante la messa in onda del servizio l’ex gieffina ha provato invano a trattenere le lacrime. Ma è stata sopraffatta dall’emozione, quindi ha preferito lasciare lo studio. «Cristina è andata via, ok», ha detto infatti Barbara D’Urso al termine del servizio trasmesso. Per la conduttrice «era giusto ricordarlo nel ventennale del Grande Fratello». E infatti prima di lanciare il video dell’omaggio aveva voluto fare una premessa. «Ne approfitto per fare una cosa molto bella. L’ha fatta Salvo entrando al Grande Fratello. Ha voluto dedicare la sua esperienza, che poi purtroppo è andata male, a un nostro amico», aveva appunto esordito. Poi però ha voluto precisare: «È anche mio amico, è stato opinionista nella mia trasmissione. Vogliamo ricordare anche con Cristina e con tantissimo amore Pietro Taricone». La Plevani però non è riuscita a vedere tutto il video, infatti quando l’emozione l’ha travolta in maniera prepotente ha preferito alzarsi e lasciare lo studio per sfogare in maniera privata la forte commozione per la prematura morte dell’amato Pietro Taricone, con cui aveva condiviso l’esperienza del reality.





