Cristina Porta, chi è ex fidanzata di Luca Onestini/ Pesanti accuse dopo la rottura: Signorini indaga al GF?

Cristina Porta, chi è l’ex fidanzata di Luca Onestini che gli ha lanciato pesanti accuse dopo la rottura

Quando la scorsa settimana, in diretta al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha tirato in ballo l’ex di Luca Onestini senza farne il nome ma facendo intendere che per lui fosse ‘scomoda’, Alfonso Signorini ha cercato di indagare per capire non solo chi fosse questa misteriosa ragazza, ma anche per comprendere cosa fosse accaduto tra i due. Si è dunque scoperto che la fatidica ex si chiama Cristina Porta e sarebbe scomoda per Onestini a causa di alcune pesanti accuse che qualche tempo fa gli ha lanciato.

Cristina Porta e Luca Onestini si sono conosciuti in un altro reality, Secret Story, che si tiene in Spagna e che ha visto vincitore proprio l’attuale gieffino. Tra i due è iniziata una relazione che è però finita poco dopo e malissimo. Cristina ha così accusato pubblicamente Luca nel corso di una trasmissione spagnola.

Cristina Porta e Luca Onestini: Signorini indaga sull’ex coppia?

Pesanti sono state le dichiarazioni di Cristina: “Sono successe cose molto gravi, non l’ho denunciato ma ho le prove”, ha rivelato. E ancora: “Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto“.

Alfonso Signorini, incuriosito dalla particolare vicenda, potrebbe decidere di tirarla in ballo proprio nel corso del Grande Fratello Vip 7 e chiedere a Luca la sua versione dei fatti e, magari, proprio una replica alla sua ex. Il che aprirebbe il sipario ad un capitolo che potrebbe essere molto infuocato per questa edizione del reality.

