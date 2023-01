Cristina Quaranta “al GF Vip volevo innamorarmi dopo anni”/ “Ma erano tutti…”

GF Vip, Cristina Quaranta: “Volevo ricominciare ad innamorarmi, ma…“

Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 si raccontano al settimanale Chi, rilasciando brevissime dichiarazioni sulla loro esperienza nel reality. Oltre a Pamela Prati e Marco Bellavia, ne ha parlato anche Cristina Quaranta, eliminata dal gioco a un mese dall’inizio: “Questo programma mi ha portato un po’ di riposo, anche se ho già ricominciato a lavorare al ristorante, e un po’ di soldi. Mi ha tolto parte di quella leggerezza che avevo recuperato prima di entrare nella Casa, avendo a che fare con persone di età e caratteri diversi“.

L’ex concorrente è ora ritornata a lavorare come cameriera in un ristorante, dopo la breve avventura a Cinecittà. E, proprio tra le mura della Casa, sperava e credeva di trovare qualcuno che potesse farle battere il cuore. Ma, rammaricata, ha ammesso: “Speravo che ci fosse qualcuno della mia età, volevo ricominciare a innamorarmi dopo anni in cui non ho incontrato nessuno che mi facesse battere il cuore, ma erano tutti troppo giovani“.

Anche Patrizia Rossetti ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip 2022, soffermandosi sulle difficoltà di una convivenza piuttosto complicata con persone sconosciute: “Quello che mi ha dato? Sicuramente emozioni nuove, il fatto di condividere con altri… Una convivenza, anche se faticosa, ti insegna tanto, soprattutto a stare con individui che hanno abitudini diverse dalle tue. È come andare in vacanza con 20 persone, nessuna conosciuta: è un’avventura, magari contrastante, fai amicizia con chi non avresti mai pensato“.

Nella Casa la regina delle televendite ha mostrato carattere e grinta da vendere, come ci ha abituati, andando più volte a scontrarsi con i concorrenti, tra cui Wilma Goich. Ma nel corso del reality ha spesso sofferto anche la mancanza degli affetti più cari, ora ritrovati dopo l’uscita dal gioco: “Mi ha tolto i miei affetti e in una maniera quasi spietata perché non sei dall’altra parte del mondo. E allora aspetti con ansia una riga, un video, un messaggio che, quando arriva, è il più bel regalo del mondo“.











