Cristina Quaranta choc “Giaele De Donà? La affogo!”/ “Vai nell’altra stanza se vuoi amoreggiare con Antonino”

Cristina Quaranta choc contro Giaele De Donà al Grande Fratello Vip: “La affogo!”

Non è stata una diretta facile per Cristina Quaranta quella del Grande Fratello Vip di ieri 17 ottobre. La gieffina è stata protagonista di vari scontri e di un vero e proprio crollo durante una discussione con Nikita Pelizon. Le sue accuse dopo la puntata continuano però nei confronti di Giaele De Donà, rea di averla stuzzicata troppo.

“Mi sta attaccando, ora mi attacca. – ha tuonato in giardino chiacchierando con Carolina ed Elenoire – Mi ha detto adesso che mi infastidirà nei prossimi giorni. Io le ho detto: “Non ti conviene, ti affogo!”. Io l’affogo, te lo dico.” Un’affermazione quest’ultima già fatta qualche tempo fa parlando di Soleil Sorge: “Io l’avrei affogata!”

Cristina Quaranta, sfogo contro Giaele De Donà: “Non la voglio in camera con me”

Lo sfogo di Cristina Quaranta è poi proseguito. Ha infatti ribadito di non volerla nella sua camera, dove dorme anche Antonino Spinalbese con il quale Gioele ha instaurato un rapporto sempre più forte. “A parte che ad Antonino ho detto che non la voglio più in stanza da noi, andasse nel suo ca*zo di letto. – ha tuonato la Quaranta, concludendo – Non ce la voglio in stanza da me, voglio dormire. Tanto anche ad Alberto dà fastidio che si mette nel lettone. Se lei vuole già ‘amoreggiare’ con lui e lui vuole ‘amoreggiare’ con lei, andassero nel letto di lei. In camera mia non ce la voglio più, gliel’ho già detto ad Antonino.”

