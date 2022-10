Cristina Quaranta, depressione e perchè ha lasciato la televisione/ “Mia mamma fondamentale”

Cristina Quaranta, dalla rottura col marito alla depressione

Quella di Cristina Quaranta è una storia non priva di alti e bassi. Tante le esperienze dolorose vissute dalla concorrente del Grande Fratello Vip 2022 che proprio nella puntata di oggi potrebbe raccontarsi al pubblico. Una di queste riguarda la fine della sua prima storia d’amore importante che le causò poi una profonda crisi depressiva.

Cristina Quaranta si è sposata giovanissima, a soli 19 anni, con l’oggi imprenditore Matteo De Stefani. Da questa storia d’amore è nata sua figlia Aurora ma la relazione si è poi interrotta definitivamente qualche tempo dopo. Proprio questo ha causato in Cristina un momento buio: “Ho vissuto una profonda crisi depressiva mi portò via le forze – ha raccontato in merito in un’intervista rilasciata a DiPiù – Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante.”

Cristina Quaranta è riuscita a ritrovare il sorriso proprio grazie agli affetti più cari, come lei stessa ha ammesso poi nel corso dell’intervista: “Mi vennero in soccorso mia figlia, mia madre e mia sorella. Anche Laura Freddi, che avevo conosciuto a Non è la Rai, mi aiutò molto”.

Superata la crisi Cristina si è però rimboccata le maniche anche sul lavoro. Quando i riflettori della TV hanno iniziato a spegnersi, la Quaranta ha preso una decisione: cambiare totalmente vita, anche per poter meglio seguire sua figlia. A quel punto ha iniziato a lavorare per un ristorante “dove sono cameriera, cassiera, prendo le comande, porto i piatti, sparecchio. – ha raccontato qualche tempo fa – Insomma, faccio tutto. Sono fiera di me. Mi sveglio al mattino, mi guardo allo specchio e dico ‘Brava Cri! Tu non dipendi da nessuno, dipendi da te stessa’. Quando arrivi a questo, sei in pace”.

