Cristina Quaranta: “Ora vendo tende”/ “All’Isola dei Famosi fui massacrata perché…”

Cristina Quaranta, storica showgirl della televisione italiana con partecipazioni all’attivo in tanti programmi di punta (“Domenica In”, “Non è la Rai”, “Guida al Campionato”), è stata intervistata da “Dagospia” per fare luce sulla sua attuale professione, che è ben lontana dal mondo dei riflettori. “È da anni che non mi si vede in tv perché ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma”, ha spiegato la donna, aggiungendo che ha svolto diversi lavori, dall’addetta stampa all’agente immobiliare. Oggi, invece, cosa fa? “Gestisco un negozio di tendaggi, do una mano a un amico romano che ha questa bottega a Milano e quando è fuori città lo sostituisco. Mi piace molto questo lavoro, anche perché io non sono fatta per stare a casa con le mani in mano, mi piace riscoprirmi, reinventarmi e fare tante cose nuove”. Un ritorno sul piccolo schermo non le dispiacerebbe, anche in qualità di opinionista, ma “col senno di poi, tornando indietro avrei fatto tutt’altro: sarei rimasta a Roma a fare l’insegnante di educazione fisica“.

CRISTINA QUARANTA: “PORTO MAURIZIO MOSCA NEL CUORE”

Cristina Quaranta, durante la lunga chiacchierata con “Dagospia”, ha svelato il nome della trasmissione televisiva in cui ha lavorato alla quale è più legata: “Senza dubbio ‘Guida al Campionato’, perché io sono una grande tifosa di calcio”. Lì, in quel contesto “pallonaro”, conobbe la persona che più gli è rimasta nel cuore: “Maurizio Mosca, che purtroppo non c’è più. Era un autentico gentiluomo, oltre a essere un eccellente professionista”. Per quanto concerne i reality show, la donna vanta un’esperienza a “L’Isola dei Famosi 3”, che ricorda come una delle sue peggiori performance. “Con Elena Santarelli, Romina Carrisi e Lory Del Santo litigai, perché infransero il patto di non votarci tra di noi. Forse mi temevano e hanno contribuito a mandarmi a casa già dopo una settimana. Per me è stato un grande dispiacere essere eliminata così presto. L’hanno fatto perché ero molto forte ed ero una papabile vincitrice”. Del resto, secondo Cristina Quaranta, questi format possono essere deleteri, in quanto, se gli autori vogliono prenderti di mira, “ti massacrano e fanno uscire il peggio di te”.



