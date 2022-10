Cristina Quaranta replica a Soraia dopo la lite con Luca al GF Vip/ “Nessuna solidarietà femminile da lei!”

Cristina Quaranta replica a Soraia, la fidanzata di Luca Salatino, dopo la lite al GF Vip

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022, Cristina Quaranta ha avuto modo di scoprire l’attacco lanciatole da Soraia Ceruti dopo l’insinuazione fatta sul suo fidanzato Luca Salatino e il massaggio ricevuto da Nikita nella Casa. Soraia l’ha incoraggiata a usare “tutti i neuroni insieme”, dicendole di sperare che il suo intervento sia stato fatto “per ignoranza e non per provocazione”.

Lì per lì Cristina è rimasta stupita dell’attacco di Soraia e quasi non ha risposto, cosa che ha però fatto nel corso di un confessionale tenuto appena dopo la fine della puntata. Ha così replicato alla fidanzata di Luca: “Ci sta che lei difende il fidanzato e va contro di me, purtroppo la solidarietà femminile non c’è mai, se ci fosse governeremmo il mondo.”

Cristina Quaranta accusa dunque Soraia di avere poca solidarietà femminile; ma cosa ha detto quest’ultima nel lungo attacco lanciato su Instagram all’ex ragazza di Non è la Rai? Eccone una parte molto pungente: “Se Cristina voleva così tanto fare quell’appunto a Luca, lo poteva benissimo fare, però io avrei cambiato il modo e il momento, perché in quel momento erano tutti in festa, Luca aveva appena avuto un momento di crollo, si era appena messo a piangere con Nikita per me, aveva appena lanciato un palloncino per me. Quindi se Cristina voleva così tanto fargli quella domanda poteva aspettare il giorno dopo e magari fargliela anche in un altro modo. – e infine – Qui sono tutte grandi donne, mamme, ma la sensibilità questa persona non sa neanche dove sta di casa.”

