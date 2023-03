Cristina Scuccia a L’isola dei famosi/ Svolta da ex Suora: “Ho seguito il cuore”

Cristina Scuccia prossima allo sbarco a L’isola dei famosi 2023

Manca sempre meno al via a L’isola dei famosi 2023 e, intanto, Cristina Scuccia si prepara a indossare i succinti bikini tra i naufraghi nel cast del reality honduregno. Il preannunciato ingaggio nel cast isolano dell’ex Suor Cristina é anticipato tra le pagine del nuovo numero di Di più magazine, come ripreso da Biccy: “È lei uno dei nomi più attesi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi in onda dal prossimo aprile -si legge tra le righe degli spoiler TV del momento -.Sì, raccontano dietro le quinte, Cristina si sta già preparando per questa sfida, è carica e non teme nulla. La fame non la spaventa perché per anni, proprio quando era suora, ha vestito i panni della missionaria”.

Per l’ex funzionaria ecclesiastica, L’isola dei famosi 17 -il cui via di messa in onda in TV é previsto per il 17 aprile 2023 su Canale 5, quella in Honduras non é la prima, bensì la sua terza esperienza da format televisivo. Questo, dopo che Cristina Scuccia ha preso parte nel 2014 a The Voice Of Italy e nel 2019 a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. La preannunciata protagonista naufraga de L’isola dei famosi 17 ha abbandonato l’abito di Suor Cristina, così come la diretta interessata ha annunciato in un’intervista concessa a Verissimo. Occasione in cui, in confidenza con la conduttrice TV Silvia Toffanin, Cristina Scuccia ha reso noto di essersi gettata alle spalle i voti della vita dedicata a Dio.

Suor Cristina non esiste più: le dichiarazioni della svolta di Cristina Scuccia

Ancor prima di indossare i bikini di naufraga a L’isola dei famosi 2023, Cristina Scuccia si é recentemente trasferita in Spagna, dove ha lavorato da cameriera. Questo, dandosi a una svolta nella svolta di vita, radicale. “Con questa scelta ho seguito il mio cuore. Ho fatto un salto nel vuoto. Avevo paura e ne ho parlato con la mia psicologa. Mi dicevo ‘oddio cosa farò adesso? -fa sapere, intanto, della transizione che ora la vede protagonista, rispetto all’addio alla vecchia sé, Suor Cristina, Cristina Scuccia-. Finirò sotto un ponte dopo il convento. Adesso vivo in Spagna e faccio la cameriera”. Ma ben al di là dei timori legati all’addio alla vita ecclesiastica, ora, l’attende il viaggio nella lotta per la sopravvivenza made in Honduras, che potrebbe servirle per riscoprirsi ancora, e nell’attesa dello sbarco a L’isola dei famosi 2023, intanto, “vivo con il sorriso”.

