Cristina Scuccia è fidanzata?/ Una compaesana: “In paese lo sappiamo in molti”

Cristina Scuccia, ex suor Cristina, è in partenza per l’Isola dei famosi 2023, al via lunedì 17 aprile su Canale 5. A fine 2022 Cristina, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha annunciato di aver definitivamente abbandonato i voti: “Sono stati quasi quindici anni di vita religiosa, credo gli anni più belli della mia vita, perché comunque è un’esperienza di vita importante e intensa che mi ha fatto crescere tantissimo, e credo che ciò che sia successo non è niente di particolare, non c’è stato qualcosa in particolare ma è stato un cambiamento mio, una crescita”.

Nelle scorse settimana la Scuccia è tornata nello studio di Canale 5 per presentare il suo nuovo singolo “La felicità è una direzione” e in quell’occasione ha rivelato di essere single: “Ci sarà tempo. Quindi al momento è il mio tempo e me lo godo tutto. Con me stessa, con la mia famiglia, la musica e i miei amici. Credo ci siano delle tappe. Arriverà. Se quello giusto e dovrà arrivare… arriverà”.

Parla una compaesana di Cristina Scuccia

A pochi giorni dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2023 è emersa un’indiscrezione sulla vita privata di Cristina Scuccia. Anche se nel salotto di Silvia Toffanin si è dichiarata single, la vincitrice di The Voice of Italy potrebbe essere fidanzata. Questa la selezione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano: “Cristina, l’ex suora, è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single”. La “talpa” della Marzano ha detto di essere una compaesana della Scuccia. Come stanno davvero le cose? Cristina Scuccia parlerà della sua vita privata durante la sua permanenza in Honduras? Già nei giorni scorsi Deianira Marzano aveva riportato un’indiscrezione sul passato dell’ex religiosa: secondo la fonte, Cristina Scuccia avrebbe coltivato fin da bambina il sogno di cantare ed entrare nel mondo dello spettacolo.

