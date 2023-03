Cristina Scuccia, “Fame all’Isola dei famosi? Sono già stata in missione”/ Polemiche sui social

Cristina Scuccia all’Isola dei famosi 2023

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina e vincitrice di The Voice of Italy nel 2014, sarà una concorrente della prossima edizione dell’Isola dei famosi 2023, in partenza lunedì 17 aprile su Canale 5. Dopo aver vinto la seconda edizione di The Voice of Italy, Suor Cristina Scuccia era diventata una celebrità, duettando con i big della musica internazionale, incidendo anche due album e partecipando anche a Ballando con le stelle nel 2019.

Dopo un periodo lontana dalle scene, Cristina Scuccia è tornata in tv lo scorso anno, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, annunciato di aver deciso di lasciare la vita consacrata: “Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione”. Poco dopo è arrivata la notizia della partecipazione di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023, condotta da Ilary Blasi.

Cristina Scuccia: dalle missioni umanitarie ai reality show

Nei giorni scorsi la cantante ha pubblicato il video della sua ultima canzone, “La felicità è una direzione”, in cui si scatena sulla pista di una discoteca accanto a due ballerini, Luca Chimento e Francesco Spizzirri. In molti hanno criticato il video clip, stupiti dal cambiamento della cantante: “È diventata nota come suora, quindi è normale che dopo anni in cui lei ha cantato e si è proposta al pubblico così, fa un effetto molto particolare vederla in tutt’altre vesti”, ha scritto un utente commentando il video. Altri invece, hanno giudicati provocatorio e sensuale il suo atteggiamento nel video. Ma non è tutto. Le polemiche sono state alimentate da alcune dichiarazioni che la ex religiosa avrebbe rilasciato prima di partire per l’Isola dei famosi 2023, come ha riportato Deianira Marzano: “Va all’Isola e dichiara che lei non patisce la fame perché è abituata quando faceva le missioni”. Il confronto ha indignato l’esperta di gossip e i suoi follower: “Ma come puoi paragonare la fame dei paesi del Terzo Mondo con un reality, abbi almeno la misericordia di non mettere queste cose in mezzo, nel rispetto dei cristiani“.

