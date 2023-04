Cristina Scuccia trova fidanzato all’Isola dei Famosi?/ Le coppie che sono nate nel reality

Cristina Scuccia non è fidanzata: troverà l’amore all’Isola dei Famosi 2023?

Una nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta per aprire i battenti e, con essa, si preparano a nascere nuovi flirt. Sì, perché il reality più selvaggio della TV è spesso scenario della nascita di nuovi amori. Che poi abbiano o meno un seguito, questo è un altro paio di maniche; certo è che, tra mare cristallino e spiagge incontaminate, le passioni non faticano a nascere. E chissà che sia questo lo scenario giusto che porti anche a Cristina Scuccia la voglia di innamorarsi.

L’ex suora, tra le concorrenti più chiacchierate di questa edizione in partenza, in una recente intervista a Oggi è un altro giorno ha raccontato di essere single e di non pensare, al momento, all’amore e, dunque, ad avere un fidanzato. Eppure vivere a stretto contatto con i naufraghi per mesi, potrebbe portare a conoscenze interessanti e, chissà, forse anche alla nascita di qualche sentimento.

Fidanzati Isola dei Famosi: alcune delle coppie nate nel reality

D’altronde, guardando al passato dell’Isola dei Famosi, tante sono le coppie nate nel reality e le cui vicende hanno appassionato il pubblico. Solo lo scorso anno si è a lungo parlato del flirt nato tra Roger Balduino e la bella Estefania Bernal; un flirt ostacolato dall’ex di lui, approdata poi anche in Honduras per ‘intromettersi’ nella coppia. Come dimenticare poi il flirt nato tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Una passione scoppiata sull’Isola che ha però avuto poco seguito una volta finito il reality. Stava per nascere un flirt, lo scorso anno, anche tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi (quest’ultimo ha comunque trovato poi l’amore in un reality!). E questi solo per citare quelli delle ultime edizioni. Non resta che scoprire quali saranno gli amori che sbocceranno all’Isola dei Famosi 2023.

