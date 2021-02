CRISTINA, SORPRESA AL MARITO PATRIZIO/ “Un angelo, non ti merito” (C’è posta per te)

Sono parole di grande amore quelle di Cristina al quasi marito Fabrizio a C’è posta per te. “Da oggi tante cose cambieranno a casa nostra, te lo giuro. – le promette lei – Tu sei un angelo paziente e dolcissimo e ti ringrazio per non avermi mandato al diavolo tempo fa… Sei sempre tanto gentile con me che io non so se ti merito. […] Infine ti prometto di regalarti tanta leggerezza perché sono una fidanzata pesantona!” Arriva poi la sorpresa: dalle scale scende per lui Gerry Scotti. Dopo qualche risata e dei bellissimi doni del conduttore, a chiudere è Cristina che dice a Patrizio “Ti amo tanto, non vedo l’ora di diventare tua moglie. Apriamo la busta e torniamo ad essere quelli che eravamo!” Lui apre la busta e la abbraccia e bacia con amore. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cristina e Patrizio, la storia di un grande amore

La prima storia della puntata del 27 febbraio di C’è posta per te ha come protagonista Cristina. Questa giovane donna chiama il programma di Maria De Filippi per il suo compagno Patrizio. “Quando io volevo mollare tutto lui mi ha detto andiamo avanti, e se non fosse stato per le sue parole e per la sua caparbietà forse ci saremmo lasciati e non sarebbe nato nostro figlio Alessandro.” ha raccontato Cristina a Maria De Filippi. I due si conoscono da molto giovani, hanno una bambina, Ludovica, e poi decidono di andare a vivere insieme. Quella che è però la loro abitazione è una casa abbandonata, piccola e molto umida. I due vivono di stenti: non hanno il frigorifero, le reti per il letto e, ad un certo punto, sono costretti a lasciar mangiare solo la loro bambina, altrimenti non ce l’avrebbero fatta.

Cristina e Patrizio, lacrime a C’è posta per te 2021

Oggi Cristina vuole chiedere scusa a Patrizio per aver vacillato e non aver creduto in un momento alla forza del loro amore. Faccia a faccia con il suo Patrizio, in lacrime Cristina dice: “Sei il nostro guerriero, io ti amo tanto anche se da un po’ di tempo io non riesco a dimostrartelo.” Lui scoppia in lacrime, poi la lettera d’amore scritta dalla donna parte con tre numeri: 23.57.30, il tatuaggio che Patrizio ha sul polso che è l’ora in cui si sono dati il loro primo bacio.



