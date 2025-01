Chi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne

Il pubblico di Uomini e Donne attende la scelta di Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, ma anche la presenza di nuovi tronisti. La stagione attuale del trono classico non ha regalato grandi gioie ai telespettatori, ma anche alla redazione che ha dovuto fare i conti con gli atteggiamenti contrari alle regole del programma di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi che hanno dovuto abbandonare la trasmissione dopo alcune segnalazioni. Sperando che Martina e Francesca riescano a scegliere e a concludere positivamente il percorso sul trono, il popolo del web si chiede chi saranno i nuovi tronisti che arriveranno nella seconda metà della stagione.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono tornati insieme/ Le nuove foto di lei a Venezia confermano tutto

Per il trono maschile, si mormora sulla possibile presenza di Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon che, essendo ancora ufficialmente single, potrebbe ricevere la proposta dalla redazione di Maria De Filippi che, però, potrebbe puntare anche su Mario Verona, ex cavaliere del trono over e da poco nuovamente single.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa accadrà dal 7 al 10 gennaio 2025/ Lo scontro tra Gemma e Tina

Cristina Tenuta in pole per il trono di Uomini e Donne?

Per il trono femminile, il nome caldo è quello di Cristina Tenuta, ex dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo aver partecipato ai primi mesi della stagione attualmente in corso, non è stata più presente alle puntate del trono over. Non avendo ancora trovato l’amore, Cristina Tenuta potrebbe seguire le orme di Ida Platano accettando l’offerta della redazione di accomodarsi sul trono.

Tra le dame che potrebbero diventare troniste, inoltre, spuntano i nomi di Margherita e Morena. Entrambe le dame hanno avuto una frequentazione con Mario Cusitore con cui, però, hanno chiuso anche per scelta del cavaliere che, ad oggi, non ha ancora trovato la donna con cui portare avanti una frequentazione continua e stabile.

Uomini e donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono tornati insieme?/ La conferma della coppia