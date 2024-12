Mario Verona e Giovanna Gemma: storia al capolinea

Mario Verona e Giovanna Gemma si sarebbero lasciati a distanza di pochi mesi dall’addio a Uomini e Donne. Lui è stato un cavaliere del trono over, tra i più corteggiati del parterre mentre lei è stata una corteggiatrice di Alessio Pecorelli. Tra i due, tuttavia, è scattata la scintilla che li ha portati a dire addio alla trasmissione e a vivere la storia lontano dalle luci dei riflettori. Tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele ma secondo alcune indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sembrerebbe che qualcosa si sia rotto.

Stando ad una segnalazione ricevuta da Lorenzo Pugnaloni la cui fonte è anonima, pare che Mario Verona e Giovanna Gemma abbiano deciso di mettere un punto alla loro relazione. La causa della rottura, tuttavia, non sarebbe stata svelata.

Mario Verona torna a Uomini e Donne dopo l’addio a Giovanna Gemma?

Ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, Giovanna Gemma aveva parlato della frequentazione con Mario Verona spiegando di aver conosciuto una persona molto diversa da quella che appare in tv. “C’erano degli sguardi, ma nulla di che, ma in realtà lui mi ha colpito dal primo momento in cui l’ho visto, anche perché è bellissimo. Poi son sincera mi sono incuriosita. Per quanto nel programma sembri un cretinetto, nella vita reale non è così”, le parole dell’ex corteggiatrice.

Nonostante le ottime premesse, tuttavia, pare che qualcosa, tra i due, si sia rotto anche se la causa dell’addio resta top secret. A gennaio, dunque, con il ritorno in studio, Mario Verona potrebbe tornare nuovamente nel parterre del trono over e ricominciare a cercare l’amore in tv.