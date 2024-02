Cristina Tenuta, Uomini e Donne/ Chiude con Gianluca e rifiuta Rocco, Tina: “Smaltisci Verissimo”

Cristina Tenuta chiude con Gianluca a Uomini e Donne

Cristina Tenuta non riesce a trovare l’uomo della sua vita. La dama del trono over di Uomini e Donne, dopo essere uscita con Alessandro Vicinanza che ha poi deciso di mettere un punto alla loro frequentazione lasciando il programma con Roberta Di Padua con cui sta vivendo la storia lontano dalla trasmissione di Maria De Filippi, ha provato a rimettersi in gioco, ma senza successo. Almeno per ora. Nella puntata di Uomini e Donne del 28 febbraio 2024, così, Cristina Tenuta si è accomodata al centro dello studio per confrontarsi con Gianluca che sta uscendo anche con Maura.

Cristina, così, racconta di essersi trovata bene con Gianluca ma non al punto di voler continuare con la frequentazione. In Cristina, infatti, non è scattato nulla e così la dama decide di chiudere subito la conoscenza.

La frecciatina di Tina Cipollari a Cristina Tenuta

Maria De Filippi annuncia così la presenza di un ragazzo che ha chiamato la redazione di Uomini e Donne esclusivamente per conoscere Cristina. In studio arriva Rocco, un ragazzo 37enne che vive a Milano e che è titolare di due negozi. Dopo aver ascoltato la presentazione, Cristina ammette di non essere interessata. La scelta della dama provoca così l’immediata reazione di Tina Cipollari che le lancia anche una frecciatina.

“Adesso tu non puoi stare male perchè hai visto Verissimo…E dai basta…Sabato sei uscita con quel cristiano e il girono dopo ti è arrivata questa bomba…Oggi però cerca di smaltire questo Verissimo su…”, le parole di Tina che ha fatto riferimento all’intervista rilasciata a Verissimo da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua.











