Cristina, vita nel terrore dopo scarcerazione stalker/ L’avvocato: “Teme che la bruci”

A Morning News il caso drammatico di una ragazza, tale Cristina, che è stata perseguitata per anni da uno stalker indiano in quel di Roma, e che in questi giorni è tornato libero. Il suo avvocato, ospite in collegamento con il programma di Canale 5, ha raccontato le ultime novità in merito al caso della sua assistita: “La novità importante è che si è attivata una rete di tutela reale nei confronti di Cristina e dobbiamo ringraziare i carabinieri e le autorità del comune di Roma, tutti intervenuti in maniera reale per tutelare questa ragazza che ha passato momenti inauditi di terrore”.

E ancora: “Ieri i militari dell’Arma hanno prelevato Cristina, l’hanno portata in caserma, ed è stato strutturato un programma di protezione personale che prevede una postazione fissa sotto casa e una scorta durante gli spostamenti. Il vero problema – ha continuato – è che il suo stalker è libero come il vento ed è ossessionato da questa donna. Eravamo riusciti a metterlo in carcere, poi ha espiato la pena dopo un anno e mezzo di carcere ed è stato messo in un centro di prima accoglienza e speravamo in un’espulsione, ma dal Centro ha ricominciato con le minacce di morte”.

CRISTINA PERSEGUITATA DA STALKER, L’AVVOCATO: “E’ TERRORIZZATA MA NON CEDE”

L’avvocato di Cristina ha continuato: “Immaginatevi una donna che non può circolare liberamente, che gira con due auto in macchina per paura che quest’uomo possa bruciarlo”. Il legale aggiunge: “Lei è terrorizzata ma non vuole cedere di un centimetro ed è un esempio che vuole mandare a tutte le donne. Cristina è molto arrabbiata ma prima è terrorizzata. Io credo che quest’uomo sia ricercato perchè sono certo che la Procura di Roma si sta attivando. Non abbiamo notizie di quest’uomo da venerdì, potrebbe essere ovunque. E’ chiaro che c’è stato un errore, quest’uomo doveva essere rimandato a casa, è ovvio”.

