Cristina Zambonini, Nuovi eroi/ Premiata per la sua cultura del dono

Cristina Zambonini a Nuovi Eroi su Rai3

Cristina Zambonini tra i protagonisti di “Nuovi Eroi“, il programma che racconta le storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella. Al via la nuova edizione del format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra questi c’è anche Cristina Zambonini premiata tra i cittadini per “l’esempio di forza d’animo e per l’appassionato contributo nella promozione della cultura del dono”. La giovane, infatti, è diventata anche testimonial della campagna nazionale “Donare è una cosa naturale” del Centro Nazionale Trapianti.

Cristina Zambonini premiata dal Presidente Sergio Mattarella: scopriamo chi è

Ma chi è Cristina Zambonini, il cittadino insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? Cristina è una giovane ventenne con tantissimi sogni nel cassetto che vengono improvvisamente “interrotti” da un problema al cuore. La sola ed unica salvezza è sottoporsi ad un intervento al cuore per un trapianto. Una operazione complicata e difficile, che la giovane supera alla grande, ma dopo 10 anni dall’intervento è costretta a tornare sotto i ferri a causa di un rigetto acuto.

Per Cristina è necessario un secondo trapianto al cuore, un intervento delicatissimo e complicato, ma anche questa volta riesce a superarlo alla grande. Intervistata dall’Ansa ha raccontato: “mi sono ammalata di cuore la prima volta a 20 anni, all’improvviso, mi sono svegliata una mattina e non respiravo più. All’ospedale di Domodossola mi hanno diagnosticato una cardiopatia dilatativa fulminante.Hanno provato a curarmi per un mese, poi era evidente che non fosse possibile fare nulla, e ho aspettato poco più di un mese da quando mi hanno messo in lista ed è arrivato il mio primo cuore donato.Era il 9 aprile 2006, all’ospedale Papà Giovanni di Bergamo”. Dopo 10 anni il problema al cuore ritorna: “hanno provato con cure sperimentali per un anno e poi a gennaio 2017 sono rientrata in lista per il secondo trapianto. Con pochissime probabilità di trovare un organo idoneo e invece poi è arrivato. A poche ore di distanza dal momento in cui mi avrebbero dovuto mettere in una sorta di coma farmacologico. Sono al terzo cuore della mia vita”.











