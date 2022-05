Crolla controsoffitto scuola primaria: tragedia sfiorata/ Trieste, non ci sono feriti

Paura in una scuola primaria di Trieste, la “Luigi Mauro”, dove un pannello del controsoffitto è crollato nell’atrio durante il pomeriggio di martedì 24 maggio 2022, fortunatamente in un momento in cui gli alunni erano impegnati a giocare in un’area esterna della struttura. L’istituto comprensivo ha ufficializzato, fortunatamente, la totale assenza di feriti e ha reso noto, contestualmente, che l’area interessata dal crollo è stata delimitata per consentire l’effettuazione dei dovuti accertamenti.

Secondo quanto riferito dal direttore dei servizi generali e amministrativi, Riccardo Mauro, le cui parole campeggiano sul quotidiano “Il Piccolo”, il pannello crollato nella scuola primaria di Trieste è “molto leggero, di circa 40 centimetri per 40 e il suo deterioramento potrebbe essere collegato a infiltrazioni, ma gli accertamenti da parte dei tecnici sono in corso”.

CROLLA CONTROSOFFITTO SCUOLA TRIESTE: SI CERCA DI RISALIRE ALLE CAUSE DELLA CADUTA

Nel prosieguo del servizio sul tema pubblicato da “Il Piccolo”, si spiega che ad accorgersi della caduta di parte del controsoffitto della scuola primaria di Trieste è stato un collaboratore scolastico e, come ha riferito Mauro, “immediatamente l’istituto ha contattato il Comune, che nell’arco di 15 minuti ha inviato i tecnici per effettuare controlli sugli altri pannelli e per mettere in sicurezza l’area. È stato inoltre fatto un sopralluogo sul tetto, ma non è stato apparentemente rilevato un ristagno d’acqua”.

E, ancora: “Quanto accaduto non dovrebbe mai succedere, ora bisogna individuare le cause della caduta per intervenire”. Per fortuna il crollo del controsoffitto nell’atrio della scuola primaria “Luigi Mauro” di Trieste non ha coinvolto nessun giovane studente né membri del personale scolastico, ma, se da un lato rincuora lo scampato pericolo, dall’altro si fa sempre più evidente l’esigenza di accelerare l’attività di accertamento in loco, così da scongiurare ulteriori potenziali rischi e garantire lo svolgimento dell’attività didattica in totale sicurezza all’interno della struttura scolastica giuliana.











