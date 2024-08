Dramma a Kroev, in Germania, dove è crollato un hotel causando una vittima e il ferimento di otto persone. La struttura alberghiera si trova sulla Mosella, nella Renania-Palatinato, ed è crollata in parte, collassando su stessa, così come mostrato dalle immagini pubblicate in rete nelle ultime ore. Fra le otto persone coinvolte, così come riferito dalle forze dell’ordine, ve ne sarebbero alcune ferite in maniera grave e fra le stesse vi sarebbe anche un bimbo, anche se la polizia ha riferito che i soccorritori sono in contatto con il piccolo, che risulta essere illeso.

Stando alle informazioni emerse riportate dai media tedeschi, almeno 14 persone si trovavano all’interno dell’edificio durante il crollo, e cinque sono riuscite ad uscire illese dall’edificio, mentre una non ce l’ha fatta ed è morta, e le altre otto sono ancora sepolte sotto le macerie.

CROLLA HOTEL IN GERMANIA: DIFFICILI I SOCCORSI

Le forze dell’ordine stanno facendo non poca fatica a recuperare le persone intrappolate dopo il crollo dell’hotel in Germania, anche perchè i soccorsi devono usare la massima cautela per entrare nell’edificio, pena il rischio che si verifichi qualche altro cedimento. Come da scatti emersi, il tetto a due falde dell’edificio a due piani è crollate ed ora pende di traverso ed ha schiacciato un lato dell’edificio, e ciò fa chiaramente capire quanto siano complesse le operazioni di recupero.

Sono in totale circa 250 le persone che si sono recate sul luogo dell’incidente, fra cui vigili del fuoco, il personale medico, la polizia, i corpi speciali e le unità per il ritrovamento dei corpi con l’aiuto dei cani di salvataggio e i droni. L’area attorno all’hotel in Germania sarebbe stata transennata proprio per il rischio di un nuovo crollo e si sta cercando di trovare il modo per poter entrare nell’edificio senza far collassare il tutto.

CROLLA HOTEL IN GERMANIA: FORSE UNA FUGA DI GAS?

L’episodio, stando alla stampa tedesca, sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri, attorno alle ore 23:00 di martedì 6 agosto 2024, e le autorità hanno fatto evacuare per sicurezza 31 persone che abitavano nelle vicinanze dell’hotel di Krev. Non è da escludere che a far crollare la struttura alberghiera sia stata una fuga di gas visto che alcuni testimoni hanno riferito di una esplosione, poi di una grande nuvola di polvere e in seguito è appunto crollato l’edificio causando polvere e numerosi detriti: cosa è successo quindi?

Solo nelle prossime ore scopriremo la verità nel frattempo le autorità stanno cercando di concentrarsi sul recupero delle persone sepolte sotto le macerie, a cominciare da un bambino piccolo, che sarebbe comunque assieme ai genitori, così come dalle persone che sono ferite gravemente e che necessitano quanto prima di essere estratte e poi portate in ospedale. La speranza è che il bilancio delle vittime del crollo dell’hotel in Germania non si aggravi ulteriormente nelle prossime ore.