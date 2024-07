Filippo Bisciglia svela che Lino e Maika hanno passato la notte insieme dopo Temptation Island 2024

Lino e Alessia si sono rivisti per un secondo falò di confronto a Temptation Island 2024 che, come il primo, è finito male per la coppia. Pentitosi di aver chiuso la relazione, e anche in malo modo, Lino è tornato sui suoi passi, chiedendo ad Alessia di perdonarlo e tornare con lei. Senza sapere che Filippo Bisciglia mostrerà ad Alessia i video in cui lui rivede la single Maika Randazzo dopo il loro falò di confronto, chiedendole di uscire insieme fuori dal programma.

Lino è gelato, ma ancor più delusa è Alessia, che di fronte a queste immagini comprende la mancanza di sincerità del suo, ormai, ex fidanzato. Filippo Bisciglia però fa ancora di più, svelando che Lino e Maika, dopo l’addio a Temptation Island, hanno trascorso la notte insieme.

Alessia scossa dalla rivelazione di Filippo Bisciglia su Lino a Temptation Island 2024: arriva l’addio!

“Dopo l’incontro tra Lino e Maika che hai visto – dice Filippo ad Alessia – le telecamere non hanno più ripreso. Quindi quello che è successo dopo dovrà dirtelo Lino”, avverte. Lui, però, è restio: “Glielo dirò quando saremo fuori, anche per privacy nei confronti dell’altra persona”, dice, facendo riferimento a Maika. Filippo, però, incalza il ragazzo, svelando che lui e la tentatrice hanno in realtà trascorso la notte nello stesso albergo. Alessia è sconvolta, ma Lino cerca subito di chiarire: “Eravamo in due stanze singole diverse, non è successo niente“. Alessia, però, non gli crede, ed è proprio questa rivelazione il colpo di grazia alla loro relazione. Tant’è che lei dichiara: “Se mi avesse amata sarebbe corso da me e non da lei, passando la notte insieme”.