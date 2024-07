Una bimba di 5 anni è morta annegata negli scorsi giorni ad Imola. Un evento che sembra riproporsi ciclicamente ogni estate in Italia, e anche in queste ore si è purtroppo consumata la tragedia. La piccola vittima è deceduta in una piscina nella giornata di martedì scorso, 23 luglio 2024, nel pomeriggio, mentre stava facendo il bagno presso la struttura dell’hotel Molino Rosso, situato vicino all’autostrada A14, in via Selice.

Il Resto del Carlino, tramite il sito web, ricostruisce quei momenti concitati, sottolineando come gli uomini del 118 siano intervenuti sul luogo segnalato a pochi minuti dalla chiamata, con le sirene spiegate, ma nulla hanno potuto di fronte a quanto accaduto: la bimba di 5 anni era di fatto già morta annegata. I medici e i paramedici quando l’hanno presa in carico hanno provato subito le manovre di rianimazione, con il massaggio cardiaco, quindi il trasporto disperato in pronto soccorso ma era chiaro che la piccola non ce l’avrebbe fatta e così è stato, visto che poco dopo ne è stata dichiarata la morte.

BIMBA DI 5 ANNI ANNEGATA IN PISCINA: COSA E’ ACCADUTO

Secondo quanto scrive Il Resto Del Carlino la bimba si era tuffata in una piscina che era alta circa un metro e venti, non troppo profonda ma evidentemente la piccola non toccava ancora a quell’altezza. Assieme a lei vi era la mamma che però, al momento della tragedia, non era in acqua, ma in ogni caso la piscina sembrava fosse affollata (erano le 18:00 di sera). Come è possibile che nessuno si sia accorto di nulla ed è intervenuto?

E’ quello che vogliono capire i carabinieri della compagnia locale che hanno già avviato le indagini per cercare di ricostruire con esattezza l’episodio, sentendo diversi presenti. Stando alla ricostruzione, ad un tratto qualcuno avrebbe iniziato ad urlare, facendo anche gesti all’indirizzo della bimba di 5 anni poi morta annegata, attirando quindi l’attenzione: ma il corpo della piccola era già esanime, visto che galleggiava apparentemente senza vita.

BIMBA DI 5 ANNI ANNEGATA IN PISCINA: SI STA RICOSTRUENDO LA VICENDA

Uno dei bagnini a bordo piscina si è quindi tuffato in acqua per recuperare la piccola, che già non respirava. Probabile che la bimba abbia avuto un malore e che nessuno abbia visto nulla? Forse eventuali telecamere di sicurezza in zona potrebbero aiutare a fare luce su quella che sembra una vera e propria tragedia.

Secondo quanto segnalato da Geata.it la procura avrebbe già aperto un fascicolo per capire se vi siano state delle negligenze da parte dell’hotel dove è avvenuto il decesso e se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. Si sa inoltre che la bimba annegata era originaria dell’Albania, ma la famiglia viveva in Italia precisamente della Vallata del Santerno, in provincia di Bologna. E’ la seconda vittima in pochi giorni dopo la bimba di 7 anni annegata al bioparco di Caraglio, in provincia di Cuneo, della scorsa settimana.