Crolla palazzina a Torino, due persone disperse/ Forse esplosa una caldaia

Tanta paura stamane in quel di Torino a causa del crollo di una palazzina. Al momento le informazioni circolanti sono ancora frammentarie, ma i principali quotidiani nazionale ne stanno parlando, a cominciare dall’edizione online di Repubblica che fornisce alcuni particolari, come ad esempio l’ora in cui sarebbe avvenuto il crollo, stamane poco prima delle ore 9:00. La palazzina crollata sarebbe sita in strada Bramafame al numero civico 42, un edificio di due piani che sarebbe collassato su se stesso.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto, ma si parla di una esplosione, di conseguenza è molto probabile una fuga di gas; a riguardo alcuni testimoni hanno riferito di un forte boato, tipo un terremoto, uditosi fino a Madonna di Campagna. Imponente il dispiegamento di mezzi di soccorso, sul posto con varie volanti della polizia nonché ovviamente i vigili del fuoco e gli uomini del 118, che stanno cercando di accertare quante sono le persone rimaste coinvolte. In azione anche le squadre usar, (urban search and rescue) e i cinofili, con l’obiettivo appunto di individuare eventuali persone rimaste sotto le macerie, le stesse che entrano in azione quando si verificano dei sismi nel nostro Paese.

CROLLA PALAZZINA A TORINO: UNA PERSONA IN OSPEDALE

Come ha reso noto la Procura del capoluogo piemontese, sono scattati tutti gli accertamenti sulle cause del crollo, mentre Simona Branchetti, conduttrice del programma di Canale 5, Morning News, ha spiegato: “E’ crollata una palazzina, a quanto sembra ci sono due dispersi, sembra che a provocare il crollo della palazzina sia stata una fuga di gas ma sono le prime informazioni che arrivano a riguardo”.

Sembra che vi siano due persone che al momento risultano disperse mentre stando a quanto apprende Italpress, vi sarebbe una terza persona ricoverata presso l’ospedale San Giovanni Bosco. Inoltre, si paventa, anche se senza conferma, un possibile guasto alla caldaia dell’acqua calda che avrebbe scatenato la potente deflagrazione che avrebbe poi fatto crollare la palazzina. Attesi aggiornamenti nel corso della mattinata.

