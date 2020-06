Crolla tetto edificio: morti mamma e figlio/ Varese, gravissima sorellina di 15 mesi

Tragedia oggi ad Albizzate, in provincia di Varese, dove è crollato all’improvviso il tetto di un edificio industriale travolgendo una donna e il suo bambino che camminavano in strada, a quanto pare morti sul colpo. Tutto è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 24 giugno. Secondo quanto reso noto da Il Fatto Quotidiano, i pompieri ed i sanitari del 118 sono stati allertati per un intervento urgente in provincia di Varese. Le informazioni sull’accaduto sono ancora discordanti ma dalle prime notizie fornite dai Vigili del Fuoco, mamma e uno dei suoi figli sarebbero deceduti dopo essere stati travolti dal crollo in via Marconi all’altezza del civico 26. Giunti sul posto i soccorritori hanno prontamente avviato le operazioni di ricerca sotto le macerie in quanto si temeva potessero esserci persone rimaste intrappolate. Il cornicione crollato era lungo circa 40 metri. Repubblica riferisce che uno dei due figli della donna era ancora vivo quando è stato estratto dalle macerie ma sarebbe poi deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale per via delle gravissime lesioni riportate. A quanto pare oltre alle due vittime ci sarebbero anche altri feriti, tra cui un altro bambino (o bambina, come riferisce Il Tempo).

CROLLA TETTO EDIFICIO: MORTI MAMMA E FIGLIO, TRAGEDIA A VARESE

Ulteriori aggiornamenti sul crollo del tetto dell’edificio avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in provincia di Varese giungono dall’agenzia di stampa Ansa. A quanto pare la seconda figlioletta della donna rimasta uccisa sotto le macerie, una bambina di appena 15 mesi sarebbe stata messa in salvo e trasportata d’urgenza in ospedale in elicottero. Le sue condizioni sarebbero però disperate. La piccola si troverebbe nell’ospedale di Gallarate in condizioni gravissime. Secondo Il Tempo, la bambina sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco. Dalle prime notizie che giungono dal 118, la piccola avrebbe riportato numerose fratture una delle quali al cranio. L’evento sarebbe ancora in corso e sul posto sono intervenuti due elicotteri, un’automedica, e due ambulanze oltre che ai carabinieri e ai vigili del fuoco. A quanto pare anche una quarta persona, una donna di 42 anni sarebbe rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Diverso il destino di mamma e figlio schiacciati dalle macerie.



