Gemelle innamorate dello stesso uomo, “Vogliamo sposarlo”/ Anna e Lucy fidanzate con la stessa persona, ma…

In Australia due gemelle australiane da sei anni sono fidanzate e innamoratissime dello stesso uomo e ora hanno deciso di sposarlo. Anna e Lucy DeCinque di 33 anni hanno deciso di chiedere al Governo di modificare la legge che al momento impedisce loro di convolare a nozze con il loro adorato Ben Berne. Hanno lanciato un appello direttamente suo social network come riportato dal portale Standard Media. Le due ragazze hanno parlato anche al canale televisivo del loro paese Hughes: “Abbiamo un partner, Ben, e vogliamo sposarlo, ma la legge in Australia ci dice che non possiamo farlo. Quindi cosa facciamo? Abbiamo un problema unico, vogliamo sposarci con un solo uomo. Ci tratta nello stesso modo e noi siamo felici così”. Sicuramente la storia è molto particolare e lascia tutti senza parole, aprendo di fatto un capitolo su quella che in questo caso si chiamerebbe bigamia consapevole.

Gemelle innamorate dello stesso uomo, “Vogliamo sposarlo”: le reazioni del web

La storia delle gemelle innamorate dello stesso uomo in Australia ha scatenato il web, lasciando tutti senza parole. Anna e Lucy DeCinque hanno deciso di frequentare ormai da sei anni lo stesso uomo, senza litigare per questo. Nel 2017 Ben si è trasferito a casa delle gemelle dove vive anche la madre di queste. Vorrebbero sposarsi, ma l’Australia proibisce la poligamia dal 1961 con l’uscita del Marriage Act. Le ragazze hanno ribadito che in nome dell’amore vinceranno la loro battaglia e supereranno anche questo complesso ostacolo che al momento impedisce loro di sposare Ben. Non è tutto perché Lucy e Anna da sempre condividono tutto, addirittura il numero di cellulare. Vogliono inoltre avere anche un figlio da Ben dopo il matrimonio. Le ragazze sono anche molto famose perché in un programma in Giappone anni fa sono state designate come le gemelle più simili al mondo. Hanno deciso in passato di spendere 165mila euro in chirurgia estetica per eliminare quelle che erano le piccole differenze tra di loro.

