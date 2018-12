Capodanno 2019, Countdown Diretta Live/ Video, in Nuova Zelanda è già festa: fuochi d’artificio ad Auckland

Il countdown per il Capodanno 2019 è partito in Italia, ma è già terminato in alcune zone del mondo. Lo Stato insulare di Samoa e parte della Repubblica di Kiribati sono stati i primi oggi a celebrare il nuovo anno. Poi è toccato alla Nuova Zelanda cominciare a fare festa. Per gli abitanti dell’isola di Samoa è la settima volta che si festeggia trai i primi al mondo il nuovo anno. Alla fine del 2011 ha cambiato il suo fuso orario spostandosi a ovest della Linea internazionale del cambio di data, così ha reso più facili i rapporti commerciali con Australia e Nuova Zelanda. 15 minuti dopo hanno festeggiato le isole Chatham della Nuova Zelanda e parte di Kiribati, quindi la festa a Auckland e poi toccherà in Australia. Qui non sono mancate le polemiche: molti eventi sono a pagamento, quindi per vedere i fuochi d’artificio molta gente si ritrova a dover sborsare cifre anche importanti. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA LIVE COUNTDOWN CAPODANNO 2019

Il Capodanno è uno dei momenti più attesi dell’anno, non a caso quando si avvicina la sua fine si fa partire il countdown con l’ora esatta per l’anno nuovo. Il 31 dicembre continua ad essere uno dei giorni in cui tutti, anche chi si mostra disinteressato, vuole cogliere al volo l’opportunità di chiudere in bellezza l’anno e iniziare di slancio quello nuovo. Il conto alla rovescia è partito per Capodanno, ma con tappe di avvicinamento al momento fatidico molto diverse. Nel corso degli anni c’è stata un’evoluzione impressionante di veglioni, cenoni, feste e spettacoli, quindi tutti i gusti vengono soddisfatti. Le modalità della festa possono cambiare, ma tutte culminano con il brindisi a mezzanotte, nel momento di passaggio dal 31 dicembre al 1° gennaio, quando il countdown si conclude. Anche noi vi accompagneremo nel conto alla rovescia. E lo farà anche Instagram, che ha lanciato un apposito sticker per il countdown. Basta scegliere data e ora dell’evento perché il tempo inizi a scorrere. E chi decide di seguire l’avvicinamento del momento che stiamo aspettando riceverà una notifica al termine del conto alla rovescia.

CONTO ALLA ROVESCIA CON LE APP

Il countdown per il Capodanno 2019 è già partito in Italia e nel mondo. Tra qualche ora accoglieremo il nuovo anno, lasciandoci alle spalle il 2018 e dando così inizio ai festeggiamenti. Per chi festeggerà Capodanno in casa, il conto alla rovescia può essere seguito su Raiuno o Canale 5 con i relativi programmi che avranno il timer in sovraimpressione. Così saprete esattamente quando fare gli auguri di Capodanno. Discorso differente per chi invece festeggia in piazza: avrà bisogno di un’app o un programma per il countdown. In molti se lo stanno già chiedendo: perché non si può fare con lo smartphone visto che sull’orologio compare l’orario? Non sono però visualizzati i secondi. Potete comunque collegarsi anche sui siti Internet specializzati nei countdown per un timer sempre comodo da usare e non commettere errori nel conto alla rovescia (come timeanddate). Ovviamente non avverrà nello stesso momento in tutto il mondo, visto che la Terra è suddivisa in 24 fusi orari. A far festa per primi gli abitanti di Kiribati, insieme alle isole di Tonga e Samoa. Poi sarà la volta della Nuova Zelanda e delle Isole Fiji, seguite dall’Australia, dal Giappone e dalla Cina. Poco prima di noi toccherà a indiani e russi, mentre inglesi e portoghesi festeggeranno il Capodanno 2018 con un’ora di ritardo rispetto a noi. Quando da noi sarà mattina ci sarà il countdown negli Stati Uniti. Gli ultimi a festeggiare sono gli abitanti delle Hawai e dell’Alaska.





