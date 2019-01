Processo Foodora, vincono i rider: “sono come dipendenti”/ Giudici: “malattie, ferie e tredicesima da pagare”

Hanno vinto loro, in Corte d’Appello con una sentenza che a suo modo diverrà storica: sono gli ex rider di Foodora, cinque in tutto, che si appellavano alla Corte di Giustizia per ottenere pari dignità e diritti nella azienda tedesca (dallo scorso ottobre assorbita in Italia da Glovo, ndr): i giudici della Corte d’Appello di Torino hanno riconosciuto e accolto il ricorso dei rider, ribaltando la sentenza di primo grado, rendendo così legittima la richiesta di parità economica rispetto ai lavoratori subordinati del settore della logistica. Dopo la bocciatura dello scorso aprile, ci si attendeva una conferma in Appello al netto dei tanti appelli rilanciati da rider in questi mesi: e invece oggi clamorosamente la Corte fa dietrofront e riconosce pari diritti ai rider del food delivery, proprio come dipendenti. Ricordiamo che i cinque ex fattorini ricorrenti erano stati allontanati da Foodora dopo le proteste in piazza per lo sciopero relativo alla paga oraria: i rider chiedevano anche il reintegro e l’assunzione ma su questo neanche il giudice in Appello ha dato loro ragione, così come ha poi respinto anche la richiesta di risarcimento per le violazioni – presunte – della privacy attraverso l’app dello smartphone tramite cui lavoravano gli incarichi di food delivery.

PRIMA SENTENZA CONTRO IL FOOD DELIVERY

La vera vittoria dei rider contro la loro ex azienda riguarda perciò più i loro colleghi nel prossimo futuro che non tanto la loro posizione in azienda: gli avvocati Sergio Bonetto e Giulia Druetta hanno ottenuto il pieno risarcimento dei pagamenti e dei contribuiti previdenziali non goduti. Come riporta l’ordinanza della Corte, «riconosciuto il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all’attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore di Foodora sulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del quinto livello del contratto collettivo logistica-trasporto merci dedotto quanto percepito». Infine, come riporta Repubblica, Foodora dovrà ora riconoscere un terzo delle spese legali sostenute dai cinque ex rider che complessivamente ammontano a 30mila euro. Solo qualche mese fa, dopo il ricorso respinto, l’avvocato Bonetto spiegava «Purtroppo oggi non è stata fatta giustizia, questo è il nostro Paese. Quello che colpisce di più è che un’azienda può mandare chiunque a lasciare pacchi senza alcuna tutela»: oggi cambia tutto e il ricorso diventa effettivo, creando un precedente molto importante per tutta la categoria.

