Siena, neonata muore poche ore dopo parto/ Procura apre inchiesta per omicidio colposo

Una neonata è morta a Siena poche ore dopo il parto. La piccola era venuta alla luce nell’ospedale di Grosseto, ma in seguito ad alcune complicazioni post-parto era stata trasferita a Le Scotte, struttura di Siena. Stando a quanto riportato dall’Ansa, la madre della neonata ha avuto un problema nel corso del cesareo praticato all’ospedale di Grosseto, quindi i medici hanno poi disposto il trasferimento a Siena. Nella tarda serata però la bambina è morta. La vicenda risale al 7 gennaio, ma è stata resa nota oggi visto che a seguito del decesso i genitori hanno effettuato un esposto alla procura di Siena. Quest’ultima ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. La procura senese inoltre ha disposto l’autopsia e, come riportato da La Repubblica, sta procedendo con gli accertamenti sui documenti. Pare che siano state già acquisite le cartelle cliniche degli ospedali di Grosseto e Siena.

SIENA, NEONATA MUORE POCHE ORE DOPO PARTO

Nata il 7 gennaio all’ospedale “Misericordia” di Grosseto, la bambina è morta a quello “Le Scotte” di Siena, dove era stata trasferita in gravi condizioni poche ore dopo il parto. Sarebbero insorte gravi complicazioni, pare cardiache secondo quanto riportato da La Repubblica. Questo avrebbe convinto i medici a disporre il trasferimento d’urgenza della neonata a Siena attraverso l’ambulanza “Cicogna”. La bambina è poi morta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale senese. A seguito del decesso i genitori hanno presentato esposto alla Procura di Siena, che ha aperto l’inchiesta. Si tratta, come riferisce l’Ansa, del secondo caso simile verificatosi nel giro di pochi giorni presso l’ospedale “Misericordia” di Grosseto, quando il 26 dicembre morì un neonato durante il parto. Su questo episodio precedente la procura di Grosseto aveva aperto un fascicolo con 22 persone indagate.

