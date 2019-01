Strage bus Avellino, assolto Ad Autostrade Castellucci/ Video, ira vittime A16: “assassino, sentenza comprata”

Per la strage del bus sull’Autostrada A16 ad Avellino – dove lo scorso 28 luglio 2013 persero la vita 40 persone – l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci è stato appena assolto dal giudice del Tribunale di Avellino, Luigi Bono. Alla lettura della sentenza sulla strage che, prima del Ponte Morandi, rappresentava il punto di massima critica e polemica contro i vertici di Aspi, l’ira dei parenti delle vittime è stata veemente: ma per la corte, in questa sentenza di Primo Grado, quel bus caduto nella scarpata della A16 a Monteforte, nel luglio 2013, non vede la diretta responsabilità del n.1 di Autostrade per l’Italia. Nei suoi confronti la richiesta del pm Rosario Cantelmo era di 10 anni di reclusione: era accusato assieme ad altri 11 dirigenti e funzionari, tutti per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, ma ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza per capire cosa e come sia stato ritenuto assolto da ogni accusa nell’iter giudiziario di questo processo “risaltato” nell’opinione pubblica dopo il disastro di Genova al Ponte Morandi lo scorso 16 agosto 2018. La condanna più grave inflitta dal giudice monocratico di Avellino è stata 12 anni di reclusione per Gennaro Lametta, il proprietario del bus che fu noleggiato da una comitiva di pellegrini di Pozzuoli.

IRA DEI PARENTI DELLE VITTIME: “CASTELLUCCI ASSASSINO”

Finisce tutto, o quasi, con un buco nell’acqua e l’ira dei parenti è quantomeno comprensibile (anche se non nella forma e nei modi usati): «Vergogna, questa non è giustizia. Assassini, Castellucci dove sei? Questa è l’Italia», gridano i parenti delle vittime, in particolare il presidente del comitato “Vittime A16” che esagerando in uno scatto d’ira dà prima dell’assassino all’ad di Aspi e poi afferma a telecamere accese e in diretta nazionale con Rai News 24 «questa sentenza dice solo una cosa, che Castellucci avendo molto denaro si è comprato la sentenza». Accuse gravissime e durissime che fuoriescono da molte bocche degli inferociti familiari delle vittime di Avellino: «Giudice esci, dicci perché lo hai assolto», grida un altro dei presenti. Viene tra l’altro più volte anche scandito il numero “ottantatre”, ossia il numero delle vittime, 40, sommato a quello dei morti per il crollo del ponte di Genova, per l’appunto 43. 8 gli anni di reclusione per la funzionaria della Motorizzazione civile di Napoli, Antonietta Ceriola, assolto il suo collega Vittorio Saulino. Assieme a Castellucci, assolti in Aspi anche Riccardo Mollo, Giulio Massimo Fornaci, Antonio Sorrentino, Michele Maietta e Marco Perna.





