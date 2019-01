Gessica Notaro, 2 anni dopo l’aggressione con l’acido/ “Quando torno a casa vedo i fantasmi di quella sera…”

Gessica Notaro racconta i suoi due anni di battaglie per sé e tutte le donne dopo l’aggressione con l’acido subita dall’ex fidanzato Eddy Tavares. Lo fa ai microfoni de La Vita in Diretta da un luogo particolare, il divano di casa, dove si rifugia e trova riparto e conforto. Lì fuori le è arrivato l’acido sul volto in quella terribile sera del 10 gennaio 2017. «In effetti fa sempre un po’ impressione tornare a casa la sera, non vi nego che ancora vedo i fantasmi. Credo sia normale… Possono passare gli anni, ma è sempre vivo questo ricordo. È difficile da cancellare dalla mente». Nei giorni scorsi Gessica Notaro ha pubblicato sui social una foto choc che risale alle ore successive all’aggressione, con il volto sfigurato dall’acido. In collegamento ha spiegato le sue ragioni. «Mi piacerebbe fosse un monito per le altre donne, quelle che non hanno trovato il coraggio di denunciare. Volevo far capire loro a cosa si va incontro, anche se a volte va anche peggio di così. Ci sono donne che non possono raccontare la loro storia perché non ci sono più».

GESSICA NOTARO, DUE ANNI DOPO L’AGGRESSIONE CON L’ACIDO

Ma quella foto era una risposta anche ai suoi haters, che Gessica Notaro definisce «persone fondamentalmente molto frustrate». E ne approfitta per fare anche una battuta: «C’è gente messa peggio di me». Il messaggio però era un altro per loro: «Volevo far capire che ho scelto di mostrare il sorriso ma questo non vuol dire che non ci sia sofferenza. Il mio percorso è molto duro». A quelle donne che pensano non valga la pena denunciare visto come è andata a lei, Gessica Notaro spiega: «È importante a priori, bisogna mettersi al sicuro. Perché poi ci si ritrova in tribunale e ci si sente dire dagli avvocati del carnefice che non ci sono denunce. Quello diventa un problema serio… Bisogna tutelarsi sempre». Dopo l’aggressione con l’acido la modella ha rivisto il suo rapporto con il suo aspetto fisico. «Io per fortuna non ho basato tutto sulla bellezza, questo mi ha aiutata quando mi sono ritrovata col volto devastato. Io ero preoccupatissima per gli occhi». Ma comunque è stato fatto un grande lavoro da parte dei medici. «Ad oggi sono contenta del lavoro che è stato fatto, perché mi stanno restituendo anche il viso».

