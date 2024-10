Shaila Gatta, parole pesanti contro Javier Martinez al Grande Fratello 2024: “Tiene il Diavolo!”

Il comportamento di Shaila Gatta nei confronti di Javier Martinez al Grande Fratello 2024 ha spaccato l’opinione pubblica a metà. La ballerina, che inizialmente aveva dichiarato di voler approfondire la conoscenza con il pallavolista argentino in quanto interessata a lui, è volata in Spagna e lì si è lasciata andare alla passione con Lorenzo Spolverato. La reazione di Javier alla visione di queste scene di passione è stata un mix di gelo e rabbia. Il gieffino ha accusato Shaila di incoerenza, portando a galla dichiarazioni scomode da lei fatte anche mei confronti dello stesso Lorenzo.

Un comportamento che ha fatto infuriare la ballerina, che durante uno sfogo con Lorenzo, ha lanciato pesanti accuse a Javier. “Mi sembra veramente ridicolo tutto questo, se con me qua dentro è così pensa fuori com’è! Un Diavolo! Ma che c’ha dentro? Tiene il Diavolo! – ha tuonato Shaila Gatta, continuando – Ma pensa se ci stavo insieme, che paura, che paura! Mi fanno paura le persone così. Ma grazie Gesù che mi guardi dall’alto e me lo hai levato di torno. Anzi, me lo sono levato di torno da sola. Che cattiveria, mamma mia. Che paura certa gente mi fa. Io ho subito le peggio schifezze dagli uomini, i peggio maltrattamenti”.

Gessica Notaro furiosa per le dichiarazioni di Shaila su Javier: lo sfogo social

Parole molto pesanti quelle di Shaila contro Javier, che hanno scatenato la reazione di Gessica Notaro. Non è la prima volta che critica l’atteggiamento della ballerina al Grande Fratello 2024, ma, questa volta, a destare la sua rabbia sono state soprattutto le parole ‘diavolo’ e le dichiarazioni in merito ai maltrattamenti, tema, quest’ultimo, che la tocca da vicino. Notaro ha perciò esposto il suo fastidio con un messaggio pubblicato su Instagram, che recita: “Cara Shaila, ho sperato fino all’ultimo di non dover intervenire. Ma ora mi hai veramente stancata. E’ delle persone come te che la gente deve avere paura, non di Javier. Se tu fossi stata veramente vittima dei peggio maltrattamenti da parte degli uomini ti assicuro che non parleresti così. Tu non sai nemmeno che faccia abbia il diavolo. Se vuoi te lo racconto io“.