Cesare Battisti “La mia cattura una liberazione”/ Ultime notizie “Sono colpevole, ma non di tutto”

Dalle ore 17:00 di sabato scorso, Cesare Battisti non è più un uomo libero. Una squadra dell’Interpol, compresi tre italiani (un finanziere e due poliziotti), assieme ai colleghi cubani, lo hanno catturato in Bolivia, in un appartamento di Santa Cruz e la Sierra, dove lo stesso ex terrorista del Pac si era rifugiato. Sull’aereo che dalla Bolivia lo ha portato in Italia, con scalo a Capo Verde, Battisti ha rilasciato qualche parola, parlando con gli investigatori al suo fianco. «La mia cattura è stata una vera liberazione – spiega l’ex terrorista, parole riportate dal Corriere della Sera – perché non ce la facevo più a scappare; io lo sapevo che era iniziato il conto alla rovescia, e mi chiedevo quando sarebbe terminato. Ero stanco». Battisti, che in Italia è stato condannato a quattro ergastoli in contumacia, e che ora si trova rinchiuso in carcere a Oristano in isolamento, ha aggiunto: «Sono colpevole, e su questo non si discute. Ma non sono colpevole di tutto quello che mi è stato addebitato. No, non lo sono».

CESARE BATTISTI “UNA LIBERAZIONE LA MIA CATTURA”

Si sente quindi ancora in parte innocente l’ex membro dei Proletari armati per il comunismo, ritenuto dalla giustizia italiana responsabile dell’omicidio di due persone, e colpevole di aver partecipato in maniera attiva ad altri due assassinii. E Battisti, nonostante dichiarazioni di “liberazione” di cui sopra, forse non si aspettava di tornare realmente un giorno in Italia da uomo imprigionato. Catturato in Boliva, aveva annunciato ai poliziotti di voler far ricorso, e una volta trasportato su un blindato delle forze dell’ordine (si temeva un attacco per liberarlo), pensava probabilmente di tornare in Brasile; e invece no, non aveva visto la strada che lo stava portando all’aereoporto, per un volo di sola andata destinazione Italia. Forse solo sceso dal camioncino si è reso conto di quanto stesse accadendo. Del resto per lui la pacchia (giusto per usare un termine salviniano molto in voga di questi tempi) era finita da quando Lula aveva terminato forzatamente la sua presidenza, dopo aver concesso lo stato di rifugiato allo stesso Battisti. Quindi il successivo insediamento di Michel Temer, e lo sblocco definitivo della sua cattura con il mandato di arresto per l’estradizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA