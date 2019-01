Alberto Torregiani incontra Salvini dopo la cattura di Cesare Battisti/ “Chiedo fermezza: sia la volta buona”

Alberto Torregiani dopo tutti questi anni non riesce a “scomporsi” più di tanto sulle notizie in merito a Cesare Battisti: troppe latitanze, troppo fughe, troppe promesse mai mantenute, eppure questa volta, dopo la cattura in Bolivia e con il Presidente del Brasile Bolsonaro intento a consegnare alla giustizia italiana l’ex terrorista dei Nuclei per i Proletari Armati per il Comunismo, forse la conclusione della vicenda è realmente assai prossima. Il figlio del gioielliere Pier Luigi Torregiani – trucidato in pieni anni di piombo il lontano 16 febbraio 1979 a Milano – oggi ha incontrato “per caso” il Ministro degli Interni Matteo Salvini, principale artefice dell’accordo col Brasile per stringere la morsa attorno al latitante più celebre della storia rete italiana. «È fatta. Credo che sia la volta buona», spiega quell’allora 15enne che vide il padre ucciso in un agguato e lui stesso rimase disabile a vita per il ferimento delle gambe. Torreggiani è andato alla Scuola Politica della Lega, «Sono qui come testimonial dell’associazione Fare Ambiente, è un caso che oggi ci sia qui anche il ministro, ascolterò il suo intervento» ha spiegato il figlio del gioielliere ucciso dai terroristi PAC ai cronisti accorsi numerosi dopo la cattura in Bolivia di Cesare Battisti.

ALBERTO TORREGIANI, UNA BATTAGLIA LUNGA UNA VITA

I processi italiani giudicarono colpevole per concorso “morale” dell’omicidio Torregiani – in quanto partecipante alla riunione in cui si decise l’omicidio e quindi come co-ideatore e co-organizzatore vennero condannati – quel Cesare Battisti oggi preso dopo una lunghissima latitanza: fu condannato a 13 anni di carcere, poi all’ergastolo in appello per altri omicidi in quello stesso periodo di fortissima tensione politica. «Battisti verrà riportato in Brasile e da lì riprenderà l’iter dell’estradizione. Nell’arco di un paio di settimane dovrebbero riportarlo in Italia. Penso che ormai la cosa sia definitiva, non credo ci sia qualcuno che nel 2019 abbia la voglia o l’interesse di proteggerlo ancora. Ormai è una volontà comune», spiega alla Stampa Alberto Torregiani che chiede al Ministro e a tutti i diretti responsabili della cattura, «ora grande fermezza». Da ultimo, Torregiani risponde in merito ad un possibile colloquio futuro con Cesare Battisti: «Non ci sarebbe nulla e allo stesso tempo ci sarebbe tantissimo da dire. È una questione che ho sempre lasciato aperta. Se capiterà vedrò se farlo e, nel caso, cosa dire. Tutto può essere fatto e tutto può essere negato. Cercherò di usare al meglio la mia intelligenza».

