Incidente Catania-Messina: tre morti, anche un poliziotto/ Ultime notizie, stava effettuando dei rilievi

Gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulla Catania-Messina. Tre persone sono morte a seguito di uno scontro, fra cui un poliziotto sul posto per effettuare dei rilievi. La notizia è riportata in questi ultimi minuti dai principali quotidiani nazionali, e stando alla ricostruzione effettuata dagli investigatori lo schianto sarebbe avvenuto sull’autostrada A18, che collega appunto le due note città siciliane, all’altezza di Scaletta Zanclea. Un’automobile si è scontrata con un tir, come reso noto dalla polizia stradale messinese, e fra le vittime vi sarebbe appunto un uomo delle forze dell’ordine che si trovava sul posto per effettuare dei rilievi a seguito di un precedente incidente: l’uomo sarebbe stato investito in pieno dall’auto, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. La strada è stata chiusa per diverse ore per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e pare che un tir sia finito contro un’automobile che a sua volta ha tranciato il poliziotto.

INCIDENTE MORTALE SULLA CATANIA-MESSINA

Oltre all’uomo delle forze dell’ordine, vi sarebbero altre due vittime, molto probabilmente gli occupanti dell’auto coinvolta, mentre per quanto riguarda i due feriti non sono ancora chiare le loro condizioni di salute. Si tratta del secondo gravissimo incidente stradale in quella zona della Sicilia, dopo quello avvenuto nella giornata di ieri in via Palermo a Catania, dove un ragazzo di diciannove anni e suo cugino di soli 16 anni, hanno perso la vita dopo essere finiti con il loro scooter contro un’automobile. Non è ancora ben chiaro cosa sia successo fatto sta che il maggiorenne stava guidando un due ruote della Honda con il cugino subito dietro, quando è finito frontalmente contro una Lancia Lybra il cui conducente è rimasto illeso. Il 19enne è morto sul colpo, mentre il cugino di anni 16 è spirato poche ore dopo, dopo essere stato ricoverato presso l’ospedale Garibaldi.

