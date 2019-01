Allarme bomba a Genova/ Ultime notizie, telefonata anonima: “Siamo delle Brigate rosse”

Minuti di paura a Genova, allarme bomba nella sede del Comune a Palazzo Tursi: un uomo, attraverso una telefonata anonima, si è definito un portavoce delle Brigate Rosse ed ha chiesto la liberazione di Cesare Battisti, l’ex membro dei Pac estradato due giorni fa dalla Bolivia. Come riporta Il Secolo XIX, è scattato immediatamente il piano di evacuazione e nel giro di sette minuti tutti sono usciti dal palazzo. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e vigili urbani: via Garibaldi è stata chiusa, con i cani anti-esplosivo al lavoro per individuare il potenziale ordigno.

ALLARME BOMBA GENOVA: IL COMMENTO DEL SINDACO BUCCI

L’allarme è scattato attorno alle ore 11.00: una voce maschile ha annunciato al centralinista di Palazzo Tursi che l’ordigno sarebbe esploso tra le 11.00 e le 11.30. Marco Bucci, sindaco di Genova, ha commentato brevemente: «L’orario dell’esplosione è passato, io ho da lavorare». Queste le parole dell’assessore alla sicurezza Stefano Garassino: «Non ci faremo intimidire, il piano di evacuazione ha funzionato alla perfezione. Ora attendiamo gli esiti dell’intervento delle forze dell’ordine». Ricordiamo che il 19 dicembre 2019, durante l’udienza sul Ponte Morandi, è stato registrato un caso simile, con un allarme bomba al Tribunale di Genova. Interpellato da Il Secolo XIX, l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Fanghella ha affermato: «Speriamo si tratti di mitomani, ma questi continui allarmi bomba fanno capire che qualcosa bolle in pentola e non va sottovalutato». Il caso sembra rientrato, solo un grosso spavento: attesi aggiornamenti nelle prossime ore, è caccia al presunto portavoce delle Br.

