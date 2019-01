Cesare Battisti arrestato: segnalato da vicino di casa/ Bonafede: “La svolta con telefonata Conte-Bolsonaro”

È cominciato ieri, alle 22 ora italiana, il viaggio di Cesare Battisti verso l’Italia dopo che è stato arrestato ieri. Gli uomini del gruppo operativo mobile (Gom) della polizia penitenziaria, di intesa con le altre forze di polizia, sono pronti a prendere in consegna l’ex terrorista per tradurlo al carcere di Rebibbia. Ad attenderlo oggi all’aeroporto di Ciampino il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, stando a quanto comunicato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Ci sarà anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha annunciato la sua presenza. Era stato il premier Giuseppe Conte ad annunciare che Cesare Battisti sarebbe rientrato in Italia direttamente dalla Bolivia. In un post su Facebook ha spiegato di aver parlato al telefono con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che ha ringraziato assieme alle autorità colombiane. Pare che gli investigatori siano arrivati all’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo grazie alla segnalazione di un vicino di casa in Bolivia che lo avrebbe riconosciuto grazie agli identikit diffusi dall’Interpool dopo la sua fuga dal Brasile. Stando a quanto riportato dall’AdnKronos, che cita fonti investigative, il vicino di casa di Battisti lo avrebbe riconosciuto grazie alla foto segnaletica numero tre.

CESARE BATTISTI ARRESTATO, BONAFEDE: “SVOLTA CON CONTE-BOLSONARO”

Dell’estradizione lampo di Cesare Battisti (chi è e che cosa ha fatto) ha parlato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in un’intervista concessa al Corriere della Sera. «Da quel che risulta a noi nelle settimane scorse aveva chiesto asilo politico e la Bolivia non glielo ha concesso». Non passando dal Brasile, l’ex terrorista dovrà scontare l’ergastolo. E questa è per il ministro «la soluzione migliore in termini di giustizia». Bonafede ha raccontato di aver saputo dell’arresto da una telefonata, ma da giorni sapeva che si era ad un passo dalla cattura. A svegliarlo Giuseppe Corasaniti, il capo del dipartimento per gli Affari di Giustizia del ministero, poi c’è stata la telefonata del premier Giuseppe Conte con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. «È evidente che i rapporti con le autorità brasiliane sono stati eccellenti e hanno convolto tutto il quadro istituzionale italiano, tant’è che la telefonata tra Conte e Bolsonaro è stata essenziale». Bonafede ha anche spiegato di aver dato indicazione al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del suo ministero di attivarsi subito. «Il Dap è al lavoro per il trasferimento dall’aereoporto al carcere. Rebibbia? Sì. Il carcere più vicino a Ciampino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA