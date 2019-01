Napoli, bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo/ Ultime notizie “Attacco a me e a tutti quelli pro-legalità”

Una bomba è esplosa nelle scorse ore davanti alla pizzeria Sorbillo di Napoli. L’ordigno è stato fatto deflagrare da ignoti di fronte all’ingresso dello storico locale di via Tribunali, uno dei più famosi non soltanto in città. Fortunatamente non si sono verificati feriti, visto che la bomba artigianale è stata fatta esplodere di notte mentre il locale era chiuso, e con poca gente in giro, fatto sta che l’esplosione è stata sentita in quasi tutto il quartiere, ed ha danneggiato parte dell’ingresso della pizzeria. Gino Sorbillo, il titolare del ristorante, ha diramato la notizia su Facebook pubblicando una foto di lui stesso con in mano il cartello “Chiuso per bomba”: «La Pizzeria di Gino Sorbillo – si legge sul post – è “CHIUSA PER BOMBA”». Non è la prima volta che lo storico locale partenopeo viene preso di mira, visto che già cinque anni fa venne incendiato, come ricorda lo stesso titolare: «Dopo l’incendio di 5 anni fa – scrive sui social – adesso arrivano anche le bombe a Via Tribunali 32 dove c’è la sede storica…».

BOMBA CONTRO LA PIZZERIA GINO SORBILLO DI NAPOLI

Domani, giovedì 17 gennaio, si terrà una festa in tutte le pizzerie di Napoli: «Ci saranno i festeggiamenti per la #GIORNATADELPIZZAIOLO in onore del #SANTOPROTETTORE del #PIZZAIOLO #SANTANTUONO : centinaia di pizzerie serviranno una pizza speciale ai propri clienti e sarà questa per me l’occasione per ricordare a tutti i pizzaioli della città che dobbiamo essere sempre uniti. Andiamo avanti». I carabinieri della compagnia locale hanno aperto un’indagine, e stanno visionando i filmati delle telecamere presenti in zona, ma sarà molto complicato risalire ai responsabili. «E’ un attacco a me – le parole di Sorbillo a NapoliToday – ma forse a tutta la Napoli che lavora e vuole la legalità». Gino Sorbillo ha espanso il proprio marchio negli ultimi anni vista l’altissima qualità delle pizze servite, arrivando ad aprire diversi punti in numerose città d’Italia nonché all’estero. I residenti della zona sono rimasti scossi da questo terribile gesto e sono numerosissimi i messaggi di solidarietà sui social nei confronti della pizzeria fatta esplodere da ignoti durante la notte appena passata.

