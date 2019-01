Rissa tra parenti: bottiglia in testa e coltello alla gola/ Crotone, 3 arresti: in manette padre, figlio e zio

Una rissa tra parenti esplosa per motivi ancora ignoti, sarebbe potuta terminare in tragedia, ed invece alla fine si è conclusa con tre arresti eseguiti dalle forze dell’ordine prontamente intervenute sul posto. E’ accaduto oggi in Calabria, precisamente in località Trepidò, nella Sila Crotonese, nel territorio di Cotronei (provincia di Crotone) ed a riportare l’assurda vicenda è l’agenzia di stampa Ansa. Secondo le primissime informazioni, nel bel mezzo di una rissa con protagonisti alcuni parenti, un uomo di 50 anni avrebbe puntato un coltello alla gola del nipote di trent’anni, ferendolo. Quindi avrebbe colpito con una bottiglia di vetro il fratello 52enne alla testa. Il più giovane dei coinvolti nella rissa familiare, ovvero il nipote trentenne, avrebbe riportato una lesione superficiale. Non gravi anche le ferite riportate dal genitore, nonché il più anziano del gruppo. Tutti e tre i parenti sarebbero stati poi arrestati dai carabinieri in servizio nella località turistica calabrese. Al momento non sarebbero ancora note le ragioni della rissa in famiglia.

RISSA TRA PARENTI: 3 ARRESTI, IGNOTI I MOTIVI

Su cosa possa avere scatenato la violenta lite poi trasformatasi in rissa fra i tre parenti nel Crotonese, resta un mistero. Saranno gli inquirenti a fare luce sull’accaduto che si sarebbe potuto trasformare in dramma. Oltre ad un coltello, nei concitati momenti sarebbe spuntata anche una bottiglia di vetro, usata come arma da parte del 55enne contro il fratello di tre anni più piccolo. Nell’ambito delle primissime indagini, spiegano i media locali, i militari hanno potuto accertare le responsabilità del più anziano dei tre parenti che, nella concitazione della colluttazione ha anche puntato un coltello alla gola del nipote trentenne, prima di scagliarsi contro il fratello. In seguito al rito direttissimo, la competente Autorità Giudiziaria ha già provveduto a disporre per tutti e tre la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Nessun ulteriore dettaglio, invece, sulle motivazioni che avrebbero scatenato la rissa, ovviamente da ricercare in contrasti interni alla famiglia.

