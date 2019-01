Napoli, rissa al funerale/ Video choc, quattro pattuglie per calmare le acque: paura e indignazione

Un funerale a Napoli, già un evento tragico di per se, è risultato alla fine essere ancora più drammatico. Durante l’ultimo saluto al defunto, infatti, si è verificata una maxi rissa che ha visto coinvolte diverse persone causando il caos nel corteo funebre. La rissa al funerale si è verificata due giorni fa nel capoluogo campano, precisamente in via Toledo, dove alcuni parenti, come riferisce l’edizione online de Il Mattino, si sono azzuffati a seguito della cerimonia funebre per delle questioni famigliari, come si può visionare nel video che trovate in fondo a questa pagina. Numerosi i testimoni che hanno assistito all’incredibile scena che poco si addice ad un momento di raccoglimento come appunto un funerale, fra cui il fotografo Pasquale Mallardo, che ha raccontato: «All’inizio pensavo ci fosse folla per qualche propaganda pubblicitaria, poi mi sono accorto che era un litigio. L’intervento di due pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Municipale ha evitato che la rissa degenerasse ulteriormente. Una signora, per terra svenuta, è stata così soccorsa e aiutata a rialzarsi». Una situazione «incredibile e davvero inopportuna vista la circostanza», dicono i passanti.

NAPOLI, RISSA AL FUNALE: VIDEO CHOC

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che si è detto esterrefatto per quanto accaduto: «Troviamo davvero vergognoso che si portino caos e violenze in strada anche in occasioni così drammatiche come quelle di un estremo saluto a un proprio caro. Ci dispiace per il dolore delle famiglie coinvolte ma in alcun modo è accettabile porre in essere comportamenti di tale violenza da costringere a intervenire quattro pattuglie delle forze dell’ordine paralizzando il centro cittadino e portando momenti di tensione e preoccupazione tra i numerosi cittadini e turisti che affollavano la strada in quel momento». Per sedare la folla e far tornare la situazione alla normalità, sono dovute intervenire due pattuglie dei carabinieri, una della polizia e una dei vigili urbani, evitando che il tutto degenerasse in qualcosa di più serio oltre a schiaffi e spintoni. Pare che ad avere la peggio sia stata una donna, svenuta forse per lo spavento o per un colpo ricevuto. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELLA RISSA AL FUNERALE





