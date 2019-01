Sciopero mezzi Atac a Roma: bus e metro a rischio/ Caos trasporti nella Capitale: info, orari e ultime notizie

Rischio paralisi trasporti a Roma per tutta la giornata di oggi, visto il doppio sciopero mezzi Atac che coinvolgerà l’intero trasporto pubblico locale: in primo luogo ci sarà lo sciopero Atac di Orsa per 24 ore, mentre di “sole” 4 ore sarà il blocco dei lavoratori Usb (dalle 8.30 alle 12.30). In entrambe le agitazioni, l’oggetto dello sciopero riguarda «la sicurezza e la salute dei lavoratori»: secondo la nota, confermata anche ieri dall’Agenzia Muoversi a Roma, durante lo sciopero saranno assicurate le fasce di garanzia consuete. Servizio regolare, quindi, dall’inizio delle corse diurne e fino alle 8.30 e poi ancora dalle 17 alle 20. Possibili stop, invece, al di fuori di queste fasce: per la rete notturna di bus Atac, le linee N (da N1 a N28) e la 913 (linea attiva 24 ore su 24), saranno a rischio nella notte tra mercoledì e giovedì e mentre restano regolare in quella tra oggi e domani. Il rischio di blocco totale per i trasporti pubblici sarà per lo più sui settori metro, bus e le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

SCIOPERO MEZZI ROMA: APERTE ZTL CENTRO

Lo sciopero mezzi dei mezzi Atac di Orsa e Usb non interesserà le linee di bus periferiche gestite da Roma Tpl: si tratta delle linee di bus 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19. Secondo una nota prodotto dal Comune di Roma, per tutta la giornata di oggi le Zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere non saranno in vigore. «Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. La decisione è stata presa dal Campidoglio per agevolare la mobilità durante lo sciopero del trasporto pubblico». Per quanto riguarda il servizio di superficie, il personale di guida Atac «dovrà essere presente in servizio 30 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell’inizio delle fasce di garanzia. Inoltre le corse iniziate prima dello sciopero dovranno essere portate a termine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA