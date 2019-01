Spese pazze al Pirellone: condannati Bossi, Minetti e Romeo/ Ultime notizie, le sentenze dopo Rimborsopoli

Nicole Minetti e Renzo Bossi sono stati condannati dal tribunale di Milano nell’ambito dell’inchiesta Rimborsopoli riguardante la regione Lombardia. Al figlio di Umberto Bossi sono stati inflitti due anni e sei mesi di pena, mentre all’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi un anno e 8 mesi. L’indagine riguardante le spese pazze del Pirellone vedeva 57 imputati, tutti ex dipendenti del palazzo della regione, tranne uno. Fra i condannati anche l’attuale capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, per cui il tribunale ha disposto un anno e 8 mesi a causa di spese indebite per quasi 30 mila euro, soprattutto pranzi e cene, spalmate nell’arco di quattro anni. Un anno e sei mesi anche per l’eurodeputato del Carroccio, Angelo Ciocca, ma per entrambi i leghisti la pena è sospesa ed è stata decisa la non menzione. In totale il tribunale ha condannato 52 dei 57 alla sbarra, fra cui la pena più alta per Stefano Galli, ex capogruppo della Lega in Regione, che dovrà scontare 4 anni e 8 mesi sempre per via di alcune spese illecite con i soldi dei contribuenti. Sono stati invece assolti o prescritti i 5 ex consiglieri Davide Boni, Romano Colozzi, Daniel Luca Ferrazzi, Carlo Maccari e Massimo Ponzoni.

SPESE PAZZE AL PIRELLONE: CONDANNATI ROMEO, BOSSI E MINETTI

Il processo ha riguardato fatti avvenuti fra il 2008 e il 2011, periodo durante cui dalle casse della regione Lombardia sarebbero usciti circa tre milioni di euro, tutti dedicati a spese ovviamente non consentite come appunto cene, pranzi e viaggi. Fra le spese più pazze, come sottolinea l’edizione online di Repubblica, anche quelle per spazzolini, caramelle, salatini ma anche frigoriferi. A Nicole Minetti vengono contestati 19.651 euro utilizzati per pranzi ai sushi ma anche per l’acquisto del libro ‘Mignottocrazia’. Nel 2017 lo stesso Pirellone si era dichiarato parte civile nel processo, chiedendo danni per 3.4 milioni di euro a 28 dei 57 imputati, ritenendo le spese “un elenco offensivo”.

