Bolzano, valanga travolge sciatore: morto 22enne/ Tragedia anche in Val Gardena: deceduto uno scalatore

Doppio dramma in Alto Adige: due persone sono morte nel giro di poche ore a causa di due valanghe in distinti incidenti. Come riporta Rai News, nel primo caso è deceduto un ragazzo di appena 22 anni: il giovane stava sciando a Bolzano in Valle Aurina, ma in mattinata una valanga si è abbattuta con grande forza sul monte Spicco. Il classe 1997 era di Valdaora, in val Pusteria, è stava sciando in fuoripista a circa 2 mila e 400 metri di quota: era in compagnia di un gruppo di amici quando a un certo punto una slavina si è staccata, inghiottendo sei sciatori. Cinque di loro sono estratti vivi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione, lo staff medico d’urgenza giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

DUE MORTI IN ALTO ADIGE

Sale a otto il numero delle vittime sulle piste da sci in questo inizio di 2019, con l’altra vittima di oggi che è uno sciatore: l’uomo, sottolinea Rai News, è stato travolto da una valanga mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in Vallunga, una laterale della Val Gardena. Trascinato dalle masse nevose per centinaia di metri, è morto sul colpo: la tragedia si è verificata in una zona poco lontana dal centro di addestramento alpini dei Carabinieri. Sul posto sono giunti gli uomini del Soccorso alpino e un elicottero, ma anche in questo caso non c’è stato nulla da fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA