INCIDENTE A PIETRA LIGURE/ Morto Alessandro Chiesa, giovane di Magliolo

INCIDENTE MORTALE A PIETRA LIGURE

Un terribile incidente verificatosi nella notte a Pietra Ligure, cittadina della provincia di Savona, ha causato la morte di un ragazzo di 22 anni, Alessandro Chiesa, e il ferimento di tre suoi amici che erano in auto con lui. Secondo quanto riporta il sito del Secolo XIX, l’incidente è avvenuto intorno alle 4:00 del mattino nei pressi di un distributore di benzina all’altezza della rotonda sul Maremola. La Subaru Impreza Sti di Chiesa si è schiantata contro un palo piuttosto robusto, sembra dopo una frenata di circa 50 metri. I residenti della zona sono stati svegliati dal boato dell’impatto e sono accorsi sul luogo dell’incidente. L’impatto con il palo è avvenuto sul lato destro della vettura, che si è quasi accartocciata su se stessa. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per di più di un’ora mezza, tagliando le lamiere, per consentire ai soccorritori di portare i ragazzi in ospedale.

IL RICORDO DEL SINDACO DI MAGLIOLO

Non è chiaro se Alessandro Chiesa sia morto sul colpo, sembra in ogni caso che l’incidente sia stato causato dalla forte velocità. La polizia stradale ha già iniziato il lavoro per la ricostruzione della dinamica dell’incidente e verranno anche utilizzate le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Il giovane deceduto, come spiega ivg.it, abitava a Magliolo, comune dell’entroterra savonese. Il sindaco della cittadina, Enrico Lanfranco, ricorda Alessandro come “un bravissimo ragazzo. Purtroppo qualche anno fa ha perso la madre per malattia e così è rimasto solo con il papà (che lavora presso Demont) e la nonna. Sono una splendida famiglia e lui era un bravissimo ragazzo, educatissimo e gentilissimo. Lavorava come agricoltore. Ciò che è successo è davvero una tragedia. Alessandro è sempre stato appassionato di auto e motori”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA