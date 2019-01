Stefania Crotti carbonizzata a Erbusco: fermato un uomo/ Ultime notizie: pista passionale, ci sarebbe mandante

Un uomo è in stato di fermo per l’omicidio e la distruzione di cadavere di Stefania Crotti, la mamma 42enne scomparsa giovedì da Gorlago, nella Bergamasca, e il cui corpo è stato trovato carbonizzato nei campi ad Erbusco, nel Bresciano. Il marito della donna, Stefano Del Bello, che ne aveva denunciato la scomparsa, ha trascorso la mattinata ai carabinieri, ma è estraneo ai fatti. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, che ha dato la notizia dello stato di fermo di un uomo, ci sarebbero motivi passionali dietro l’omicidio. Gli inquirenti stanno valutando la possibile presenza di un mandante del delitto. Di Stefania Crotti si erano perse le tracce venerdì: alle 15.30 era uscita dal lavoro a Cenate. La sua auto era stata trovata fuori dall’azienda, lei invece sembrava sparita nel nulla. Ma le indagini sono state condotte a ritmo serrato: come riportato dal Corriere della Sera, si segue la pista passionale.

STEFANIA CROTTI CARBONIZZATA A ERBUSCO: FERMATO UN UOMO

Chi voleva uccidere Stefania Crotti? Questa è una delle domande a cui devono trovare risposta i carabinieri. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe una pista legata ad un mandante che avrebbe voluto uccidere la mamma 42enne. Il cadavere della donna è stato identificato dai due anelli trovati al dito, apparsi da subito agli inquirenti la chiave per risalire al suo nome. All’interno dell’anello era infatti presente la scritta con il nome del marito e la data del loro matrimonio avvenuto nel 2002. La donna era madre di una bambina di 7 anni. Già ieri sera gli inquirenti ritenevano che il profilo di Stefania Crotti fosse compatibile con quello della donna trovata carbonizzata, ma servivano degli accertamenti, che sono stati effettuati stamane e hanno dato la conferma ufficiale. Secondo le ultime notizie, la donna è stata bruciata, probabilmente anche grazie a liquido infiammabile, quando era già morta. Quindi è stata uccisa e poi data alle fiamme.

