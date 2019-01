Quincinetto, treno investe e uccide un uomo/ Ultime notizie Torino, circolazione sospesa

Tragedia a Quincinetto, provincia di Torino: un treno ha investito e ucciso un uomo attorno alle ore 12.25. Come riportano i colleghi di Quotidiano Canavese, è stata sospesa la circolazione della linea Chivasso-Ivrea-Aosta tra Pont Saint Martin e Settimo Tavagnasco: in corso l’intervento della polizia ferroviaria, il 118 e i tecnici delle Ferrovie. Il portale sottolinea che al momento non è stata esclusa alcuna ipotesi, anche se si dovrebbe trattare di un suicidio: al momento non si conoscono le generalità della persona deceduta, è stato reso noto unicamente che è morta sul colpo, inutili gli immediati soccorsi prestati dallo staff sanitario. In corso le indagini delle forze dell’ordine.

DRAMMA A QUINCINETTO: CIRCOLAZIONE SOSPESA

Un episodio drammatico, che ricorda da vicino quanto accaduto a Catania e Pontedera. Quotidiano Canavese evidenzia che i viaggiatori presenti a bordo del treno sono scesi e hanno proseguito il viaggio a bordo dei mezzi messi a disposizione da Trenitalia. Pochi minuti fa è stato attivato anche l’autoservizio sostitutivo tra Pont Saint Martin e Ivrea, con la circolazione che riprenderà appena arriverò il nullaosta della Procura di Ivrea. La Stampa riporta che la vittima dovrebbe essere un ragazzo di appena 20 anni, che stava camminando lungo i binari della stazione: attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle generalità dell’uomo deceduto.

