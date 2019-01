Ruvo, donna trovata morta in casa dal compagno/ Ultime notizie: indagano i carabinieri

Una donna di 43 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Ruvo, in provincia di Bari. A trovare il corpo della casalinga sul pavimento della cucina è stato il suo compagno, con cui conviveva. Non trovando la donna a letto al suo risveglio, l’uomo si è alzato per cercarla. Quando l’ha vista riversa per terra ha chiamato il 118. Sul posto sono accorsi i carabinieri e il medico legale che, stando ad una prima ispezione cadaverica, non avrebbe riscontrato segni di violenza sul corpo. In queste ore, secondo quanto riportato dall’Ansa, sono stati ascoltati il compagno, i familiari, gli amici e il medico di famiglia della 43enne. L’obiettivo è capire se la donna soffrisse di patologie che potrebbero averne causato la morte. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria che molto probabilmente disporrà l’esame autoptico. L’autopsia potrebbe infatti chiarire ogni dubbio sulla causa del decesso.

RUVO, DONNA TROVATA MORTA IN CASA DAL COMPAGNO

Sarò il magistrato a valutare se disporre l’autopsia sul corpo della 43enne trovata morta a Ruvo di Puglia per rivelare le cause del decennio. La salma è a disposizione del magistrato, mentre la vicenda è al vaglio dei carabinieri. Il cadavere è stato ritrovato dal compagno della donna poco prima delle sei, stando a quanto riportato da RuvoViva. Inoltre, quando l’ambulanza del 118 è giunta sul posto la donna era già deceduta. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Italiano, la vittima sarebbe Angela Gattulli, trovata cadavere nella sua abitazione in via Mameli, a Ruvo di Puglia. Non è chiara la posizione in cui è stato trovato il corpo della vittima: si parla anche di posizione supina sul tavolo. Sono tanti dunque gli aspetti da chiarire di questa vicenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA