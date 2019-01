Donna partorisce a Fiumicino/ Ultime notizie, assistita dai medici del pronto soccorso “Emozione e paura”

Episodio curioso avvenuto quest’oggi presso l’aeroporto di Fiumicino in Roma: una passeggera ha partorito un bambino. La protagonista di tale vicenda, riportata dai principali quotidiani online, si chiama Cristina Vidiani De Jesus Santo, una donna brasiliana, che poco prima di imbarcarsi sul volo che l’avrebbe dovuta riportare in patria, ha iniziato ad avvertire le doglie, per poi partorire. La donna non è riuscita a recarsi in ospedale, ed è stata assistita dal personale del pronto soccorso aeroportuale che ha fatto nascere il piccolo. Cristina Vidiani era arrivata in Italia soltanto questa mattina, giunta presso lo scalo romano poco prima delle ore 8:00 con un volo proveniente da Madrid (Spagna), ed era in attesa di partire per San Paolo con il volo Alitalia AZ678 delle ore 10:15. Poco prima dell’imbarco, però, sono iniziate le doglie, e la donna è stata portata gentilmente nell’area transiti B, dove i medici e gli infermieri hanno fatto nascere il figlio.

AEROPORTO DI FIUMICINO: DONNA PARTORISCE

La passeggera sudamericana di 30 anni ha dato alla luce un bel maschietto di 3.2 chilogrammi (si chiama Adrian), e subito dopo il parto e il taglio del cordone ombelicale, mamma e figlio sono stati trasferiti in ambulanza presso l’ospedale G.B.Grassi di Ostia: entrambi stanno bene. Anna Galanou, il medico chirurgo del pronto soccorso dell’aeroporto Da Vinci che è intervenuto per far nascere il bimbo, ha parlato così ai microfoni de La Repubblica: «Appena abbiamo sentito di cosa si trattava abbiamo provato emozione e anche un po’ di paura perché era la prima volta di un parto naturale in questa aerostazione». La dottoressa ha aggiunto: «Il parto non è stato semplice perché il bebè è nato con il cordone che si era attorcigliato due volte intorno al collo”, racconta il medico, “ma siamo riusciti a tagliarlo subito. La mamma ha capito, ha chiesto se il suo bambino stava bene e si è sciolta in un lungo pianto liberatorio. E anche noi non siamo riusciti a trattenerci e siamo scoppiati in lacrime».

© RIPRODUZIONE RISERVATA